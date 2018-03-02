İngilizce’yi yerinde öğrenmek isteyen öğrenciler ikinci kez Londra'da

NİŞANTAŞI Üniversitesi, hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerini, yerinde dil öğrenimi için İngiltere'ye gönderiyor. İkinci öğrenci grubunu Londra'da bulunan Akademik Dil Uygulama Merkezi’ne gönderen üniversite, 3 aylık bir eğitim programı ile gençlere İngiliz dili ve kültürünü yerinde öğrenme fırsatı sunuyor.

Öğrencilerin bir dönemi yerine sayılacak eğitim 25 Şubat-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Öğrenciler Londra'da bulundukları süre boyunca teorik ve pratik eğitimi aynı anda alma ve farklı kültürleri tanıma şansı buluyor. Nişantaşı Üniversitesi’nin Uluslararası Programlar Ofisi tarafından düzenlenen eğitimle ilgili bilgi veren Uluslararası Programlar Direktörü Asuman Türkmen Yıldız, "Öğrenciler herhangi bir kriter olmadan bu programa başvurabiliyorlar. Tek şartımız hazırlık sınıfında olmaları. Londra'daki Akademik Dil Uygulama Merkezimiz’den faydalanıp burada İngilizce’yi yerinde öğrenebiliyor ve farklı kültürleri tanıma şansı buluyorlar. Bu dönemdeki öğrencilerimiz bir sömestr boyunca bu eğitimden yararlanacak. Bunun için ayrıca bir ücret ise ödemiyorlar" diye konuştu.

Öğrencilerin bu programla İngilizce öğrenmenin yanı sıra kendilerini keşfetme fırsatı da bulduğunu da söyleyen Uluslararası Programlar Uzmanı Deniz Ataş, "Burada bulundukları süre boyunca öğrencilerimiz her şeyi kendileri yapacak. Gerektiğinde yemek yapacaklar, kendi kendilerine yetebilmeyi öğrenecekler" dedi.

"GÖNÜLLÜ KÜLTÜR ELÇİLERİYİZ"

Eğitim kapsamında Londra'ya giden öğrencilerden Havacılık Yönetimi Bölümü'nden Ahmet Ünal,"Burada da İstanbul'da olduğu gibi çok kültürlü bir ortam var. İnsanlar buraya kendilerini geliştirmek, kültürlerini birbirlerine aktarmak ve anılar biriktirmek için geliyorlar. Burada ilk başta çeşitli zorluklarla karşılaştık ama bunlar hayatımızda her zaman karşılaşabileceğimiz zorluklar. Bu zorluklara çözüm yolları bulmaya çalışmak insanın gelişimi adına da çok önemli. Burada tanıştığımız insanlara ülkemizin güzelliklerini, kültürünü, adetlerimizi anlatıyoruz. Bir yerde gönüllü turizm elçisi gibiyiz" diye konuştu.

Dil eğitimini geliştirmek, farklı insanlar ve kültürler tanımak adına Londra'ya geldiğini söyleyen Rabia Küpeli, farklı insanlarla tanışmaktan ve Londra'da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Uçak Teknolojisi Bölümü öğrencisi Utku Berke Atiker ise, "Tanımadığım insanlarla iletişime geçiyorum ve onlarla hiçbir şekilde Türkçe konuşamıyorum. Konuşsam da anlamadıkları için bu beni İngilizce konuşmak zorunda bırakıyor. Bu da yerinde İngilizce öğrenmemizi sağlıyor ve bu sayede tecrübe kazanıyoruz. Bize sağlanan bu imkanın hakkını vererek değerlendirmek istiyoruz" dedi.

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