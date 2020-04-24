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İmamoğlu'ndan çocuklara 23 Nisan sözü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram günlerinde çocuklarla, canlı yayınla bir araya geldi. Bu yıl Covid-19 pandemisi sebebiyle törenlerle kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı buruk kutladıklarını ifade eden İmamoğlu, sanal ortamda bir araya geldiği çocuklarla, pandemi sonrası buluşma sözü verdi.

EĞİTİM 24.04.2020, 12:29 Murat Aydın
İmamoğlu'ndan çocuklara 23 Nisan sözü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl meydanlarda kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocuklarla sanal ortamda bir araya geldi. Belinay Hekimoğlu, Eylül Temiz, Kerem Akdan, Kemal Cesur, Berkan Akpınar ile canlı yayınla bir araya gelen İmamoğlu, çocukların şiirlerini dinledi ve sorularına cevap verdi. İmamoğlu, çocuklara pandemi sonrasında 23 Nisan’ın coşkulu bir şekilde kutlanacağını ve bir araya geleceklerinin sözünü de verdi.

KEREM AKDAN: “UMARIM KARAKTERİMİZ DE BENZER SAYIN BAŞKANIM”

Canlı yayına katılan görme engelli Kerem Akdan, İmamoğlu’ndan kendisinin fiziksel özelliklerini betimlemesini isted. İmamoğlu da, “1.83 boyundayım. Kilo değilim. Mümkün olduğunca güler yüzlü bir insanım. Çünkü, gülmenin insanlara iyi geldiğini, umut verdiğini biliyorum. Zaten gülebilen insanlar, mutlu insanlardır aynı zamanda. Konuşurken ellerimle tariflemeyi çok yaparım. Böyle bir geleneğim var. Çocukluğumda spor yaptığım için –Keremcim açık söyleyeyim- bacaklarım biraz iri. Saçım çok uzun değil, senin saçın gibi. Aslında sana baktığımda, kaşımız ve burnumuz birbirine çok yakın. Yanak biçimimiz bile birbirine benziyor” şeklinde kendisini tarif etti.

Bunun üzerine Kerem de, “Umarım karakterimiz de benzer Sayın Başkanım” dedi. İmamoğlu da, “Harika, çok mutlu oldum. Sorun beni çok şaşırttı. İnanın kendini tanımlaması… Harikasın, bana böyle bir soruyu sorduğun için çok mutlu oldum. Sana kendimi tarifliyebildiysem ne mutlu” karşılığını verdi.

Kerem, İmamoğlu’na ayrıca, “Gittiğiniz ilk maçı hatırlıyor musunuz?” sorusunu da sordu. İmamoğlu,8-9 yaşlarındayken koşarak bir maçın son 20 dakikasına nasıl yetiştiği anısını anlattı. Trabzonspor taraftarı olan İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarı olduğunu öğrendiği Kerem’e Fenerbahçe forması hediye etti.

İMAMOĞLU: “ŞİİRLERİNİ KATAP HALİNE GETİRELİM”

İmamoğlu’nun konuklarından biri de Eylül Temiz oldu. Temiz, 23 Nisan ve İmamoğlu için yazdığı şiirlerini okudu. Şiirleri çok beğenen İmamoğlu, “Bir tanem, beni mahcup ettin. Çok güzeldi şiirlerin. Sevgili Eylül,belli ki şiir yazmayı çok seviyorsun. Harikasın. Sen şiirlerini biriktir. Senin bu şiirlerinden minik çocuk şiir kitabı basalım. Harika olur. İçinde eminim ki hep sevgi ve doğa olacak, bayrak olacak, Atatürk olacak. Biz bu şiirlerden senin adına bir şiir kitabı hazırlayalım. Sen şiirlerini biriktirdiğinde bana haber ver” dedi.

-HER ÇOCUĞUN BİR ARADA EĞİTİM ALMAYA VE GELİŞMEYE İHTİYACI VAR-

“Eğitime kapsayıcı ve bütünleştirici nasıl katkılar sunmayı düşünüyorsunuz” diye soran Ege Barlas’a İmamoğlu şu yanıtı verdi:
“Aslında bütün çocukların bütünleştirici bir eğitime ihtiyacı var. Her çocuğun bir arada eğitim almaya ve gelişmeye ihtiyacı var. Bizlerin de fiziki alt yapıları oluşturma şansımız var. Bizler, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hareket ediyoruz. Biz de sizlerin daha uygun ortamlarda eğitim alabilmeniz için onlara destek olacağız.”

İşitme engelli Kemal Cesur, İşaret Dili Eğitmeni Sema Çalışkaner aracılığı ile canlı yayında düşüncelerini ifade etti. “Müsait olduğunuzda sizi ziyaret etmek isterim” diyen Kemal’e İmamoğlu, “Koronavirüs salgın tehlikesi geçtikten sonra bir araya geleceğiz” diyerek söz verdi ve Atatürk ve Türk Bayrağı baskılı tişört hediye etti.

-ENGELİ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN TOPLUMLA İÇ İÇE OLMASINI İSTİYORUZ-

Evde durmaktan canının sıkıldığını söyleyen yürüme engelli Belinay Hekimoğlu, İmamoğlu’na, “Sokaklarda gezmek istiyorum. Koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamıyorum. Engelli çocuklar için projeleriniz nelerdir” sorusunu yöneltti. “Belinaycım, çocuklarımızın farklı farklı engelleri olduğu için bunlara göre tedbirler almak gerekiyor” diyerek soruyu cevaplamaya başlayan İmamoğlu, şöyle devam etti:
“Biz, özellikle o noktada farklı engeli olan çocuklarımızın gelişimi için alanlar üretip, mevcut alanlarımızı da genişletiyoruz. Biz aynı zamandan engeli olan çocuklarımızın toplumla iç içe olmasını istiyoruz. Başka çocuklarmış gibi onları ayrıştırarak değil, bütün çocuklarla bir arada gelişimine katkı sunacak, hem yeteneklerini geliştirecek, hem kültürel faaliyetlerde bulunacak bir takım sanat faaliyetlerinde bulunabilecek, çok güzel çalışmalarımız var. İstanbul’umuzun her noktasına bunu geliştiriyoruz.”
 

-MİNİK PİYANİST-

İmamoğlu’nun konuklarından biri de 9 yaşındaki minik piyanist Berkan Akpınar oldu. Mini bir dinleti sunan Berkan’a İmamoğlu, o yaşlarda ve sonraları okuduğu kitapları hediye etti.

#Ekremİmamoğlu #23Nisan #İBBBaşkanı
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