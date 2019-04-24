İstanbul, 24 Nisan () - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Nisan ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 75.0 düzeyine yükseldi.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0
İstanbul, 24 Nisan () - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Nisan ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 75.0 düzeyine yükseldi.
24 Nisan 2019 Çarşamba 10:02
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