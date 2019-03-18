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İkinci DAÜ Fizik Günleri başlıyor

GAZİMAĞUSA, () – DOĞU Akdeniz Üniversitesi, Fizik Bölümü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fizik Günleri etkinliği 21 - 22 Mart’ta yapılacak. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fizik...

İkinci DAÜ Fizik Günleri başlıyor

GAZİMAĞUSA, () – DOĞU Akdeniz Üniversitesi, Fizik Bölümü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fizik Günleri etkinliği 21 - 22 Mart’ta yapılacak.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fizik Günleri’ne DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik bölümü ev sahipliği yapıyor. Etkinlik hakkında bilgi veren Organizasyon Komitesi Başkanı, Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, şöyle konuştu:
“Etkinliğe davetli konuşmacı olarak dünyaca ünlü Fizik Profesörleri Prof. Dr. Alikram Nuhbalaoğlu Aliev (TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi – TÜBİTAK, Türkiye), Prof. Dr. Vahid Karimipour (Kuantum Bilişim Bilimleri Grup Lideri - Sharif Teknoloji Üniversitesi, İran ve ICTP, İtalya) ve Doç. Dr. Can Kozcaz (BAGEP 2018 Ödülü sahibi - Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye) katılacak. Türkiye’nin ve ülkemizin ünlü profesörlerinden Prof. Dr. Mehmet Emin Özel, Prof. Dr. Mustafa Halilsoy, Prof. Dr. Sıddık İçli, Prof. Dr. Özlem Yeşiltaş, Prof. Dr. Osman Adıgüzel, Prof. Dr. Hüseyin Çakallı, Prof. Dr. Aysel Karafistan ve Prof. Dr. Özay Gürtuğ da toplantıya konuşmaları ile katkı verecek. Ayrıca Ürdün’ün Al-Hussein Bin Talal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmad Al-Badawi gibi 14 çok değerli konuşmacının, fiziğin değişik konuları üzerine yapacağı konuşmalar ile katılımcıların, içinde bulunduğumuz doğa ve evrenin işleyişi ile ilgili konularda aydınlanmasını hedefledik.”
21-22 Mart tarihlerinde Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak olan DAÜ Fizik Günleri, fiziğe ve bilime ilgisi olan herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

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