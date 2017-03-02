İKBU “Öykü Atölyesi”nden ilk kitaplar çıktı

İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Öğretim Görevlisi Gül Koçyiğit rehberliğindeki öykü atölyesi sonrasında ilk kitaplarını yayınladı. Atölyede ilk aşamada Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan Betül Yılmaz, Fatma Aydın ve Yasemin Yolcu tarafından yazılan “Pupu Okula Gitmek İçin Hazırlanıyor”, 3-6 yaş arası çocukların öz bakım becerilerini ele alan eğitici içeriği ile raflardaki yerini aldı.



Öykü yazım atölyesini yürüten Gül Koçyiğit, 4 ay süren ilk atölyede öykü yazımı, çizim, basım ve dağıtım süreçlerini öğrencilerle birlikte sürdürdü. Haftada bir gün düzenlenen atölyede yazım aşamasında her hafta yaptığı kontrollerle hikayelerin geliştirilmesini sağlayan Koçyiğit, “Yazımın ardından çizim aşamasına geçtik, bu aşamada dışarıdan sponsor desteği aldık. Çizimlerin ardından sıra basım aşamasına geldi. Atölyede 2 kitap çalıştık. “Tonto Sağlıklı Beslenmeyi Öğreniyor” benim tarafımdan yazıldı. “Pupu Okula Gitmek İçin Hazırlanıyor” adlı kitap ise tamamen öğrenciler tarafından yazıldı. Öykü kitaplarının 2 bin tanesi sömestr tatilinde bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlikte öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Öğrenciler bir öykü nasıl yazılır, nasıl çizdirilir, basım süreçleri nasıldır, nasıl dağıtım yapılır konularında deneyim kazandılar ve kendi kitaplarını kendileri yazabilecek güvene sahip hale geldiler. Şu an isimleri bu kitapta yazar olarak yer aldı” diye konuştu.



PUPU KİTAPTAN ÇIKIP OYUNCAK OLACAK

Pupu karakterinin yaratıcısı Betül Yılmaz, Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Betül Yılmaz, kitapta çocukların gelişim basamaklarını ele aldıklarını söyledi. Kitapta öz bakım becerilerini anlattıklarını ifade eden Yılmaz, “Pupu karakteri ile ilgili atölyede düşündüğümüz bir başka fikir ise bu karakterin oyuncak haline getirilmesi ve Pupu’nun yanına bir arkadaş daha ekleyerek farklı gelişim basamaklarını anlatan öyküleri yazmaya devam etmek. Öykü atölyesinden sonra bende yazma isteği oluştu ve şu anda da yazamaya devam ediyorum. Çocuklar için farkındalık oluşturmak istiyorum” dedi



“AMACIMIZ ÇOCUKLARA ÖZ BAKIMI ANLATMAK”

Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Yasemin Yolcu ise “İlk kitabımız çıktı. Atölyede öyküyü farklı fikirlerle ilerletip tamamladık. Yazar olarak isimlerimizin kitapta yer alması çok güzel bir duygu. Çocuklara bir şey verebilmek, kitabımızı okumaları, duygu ve düşünceleri çok önemli. İleride bu kitabı gördüğümde çok gurur duyacağım. Ülkemizde öz bakım becerileri konusunda çocuklar biraz geride kalmış durumda. O yüzden bu konuya yöneldik. Bağımsız olarak yapmaları gereken yemek yeme, diş fırçalama, elbiselerini giyme gibi becerileri anneleri yaptığı için tek başlarına yapmakta zorlanabiliyorlar. Amacımız da o çocukların bu becerileri kendilerinin de yapabileceğini anlatmak ve farkındalık yaratmak. Çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.



İKBU Meslek Yüksekokulu Öykü Atölyesi farklı bölüm öğrencileri ile birlikte öykü kitapları çalışılmalarına devam edecek.



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