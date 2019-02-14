İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk: Hadisler toplumsal hafızadır

İSTANBUL, () - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve Japonya'da derinlikli İslam araştırmaları yapan Doç. Dr. Moriyama Teruaki, 'hadis' konulu panelde bir araya geldi. Panelde, hadislerin 610'dan 2019 yılına kadar 15 asırlık serüveni ve güvenilirliği ele alındı. Prof. Dr. Recep Şentürk, "Hadisler, toplumsal hafızadır" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve Japonya'da derinlikli İslam araştırmaları ile tanınan ve hadis alanında çalışan üç kişiden biri olan Doshisha Üniversitesi Teoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. DR. Moriyama Teruaki ile İHÜ Süleymaniye Yerleşkesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde (MEDİT) panel düzenlendi. Panelde Prof. Dr. Recep Şentürk, Kırılmayan Toplumsal Hafıza Zinciri: Hadis Rivayet Ağı 610-2018 konusu üzerine, Doç. Dr. Moriyama Teruaki ise Horasanî Ashab-ı Hadisin Entelektüel Aktiviteleri ve Ortaçağ Müslüman Toplumlarında Sünnetin Yayılmasına dair bir sunum yaptı.

İHÜ ile Japonya'nın Doshisha Üniversitesi arasındaki iş birliği ve akademisyen değişim programı kapsamında, Doshisha Üniversitesi Teoloji Fakültesi’nden Doç. Dr. Moriyama Teruaki, İHÜ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) bünyesinde misafir araştırmacı oldu. Türkiye'de kaldığı süre zarfından öğrencilere çeşitli eğitim ve seminerler de verecek olan Doç. Dr. Teruaki, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde ve diğer önemli kütüphanelerde araştırmalar yapacak, hadis tarihi üzerine çalışan ilim insanlarıyla görüşecek.

"HADİSLER TOPLUMSAL HAFIZAYI OLUŞTURUYOR"

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "Bizden önceki nesillerin yaptıkları tartışmalar, geliştirdikleri metotlar bugün bize yol gösteriyor. Hadisler, İslam ümmetinin toplumsal hafızasını oluşturmaktadır. Çünkü zamanında peygamberimizin söylediği hadisler, sahabeler tarafından adeta toplumsal hafızaya kaydedilmiş ve bu bilgiler nesilden nesile aktarılarak bize kadar ulaşmıştır" diye konuştu.

İSNAD SİSTEMİ

Hadislerin sadece dini metinler olmadığını hukuki ve siyasi uygulamaları da içerdiğini belirten Prof. Dr. Şentürk, "Nesiller arası aktarımın güvenilir bir şekilde olması için bir nevi 'bağışıklık sistemine' benzer şekilde eleştirel bir metotla isnad sistemi Müslümanlar tarafından icat edilmiştir. Hadis usulü verdiğimiz disiplin de Müslümanlar tarafından icat edilmiştir.Bunun sebebi de hadislerin sadece dini bir metin olmaktan öte hukuki,siyasi bir takım uygulamalarının olmasından kaynaklıdır. Hadisler bugün de İslam ümmetinin toplumsal hafızasında yaşamaya devam etmektedir. Ben bundan dolayı hadisleri toplumsal hafıza olarak isimlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

İHÜ'de çalışmalarını sürdürmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Doç. Dr. Moriyama Teruaki ise, Süleymaniye Kütüphanesi'nin, dünyadaki tüm İslami ilimler araştırmacıları için göz kamaştırıcı bir birikime ev sahipliği yaptığını belirtti.

Japonya’da derinlikli İslam araştırmalarının daha yeni yeni başladığını ve İslami ilimlerdeki araştırma fırsatlarının az olduğunu dile getiren Teruaki,son yıllarda Arap ülkelerinde yaşanan siyasi, toplumsal krizlerin, söz konusu ülkelerdeki ilim ortamlarını belli ölçüde sönükleştirdiğini söyledi.