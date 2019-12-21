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İGÜ’den köy okuluna kütüphane

İSTANBUL, ()-İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Eğitim Destek Koordinatörlüğü, Tekirdağ Aşağısevindikli Köyü'ndeki Şehit Erdoğan Erişik İlköğretim Okulu’na kütüphane kurdu. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Eğitim...

EĞİTİM 21.12.2019, 09:38
İGÜ’den köy okuluna kütüphane

İSTANBUL, ()-İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Eğitim Destek Koordinatörlüğü, Tekirdağ Aşağısevindikli Köyü'ndeki Şehit Erdoğan Erişik İlköğretim Okulu’na kütüphane kurdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Eğitim Destek Koordinatörlüğü, Birleşmiş Milletler’in(BM) belirlediği 17 Küresel Hedef’ten biri olan Nitelikli Eğitim’e destek verme vizyonu ile eğitim olanaklarına erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde nitelikli eğitimi güvence altına alacak projeler üretmeye devam ettiklerini duyurdu. Merkezden uzak ve kısıtlı imkânlara sahip bir köy okulu tespit edebilmek için Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yönlendirmesi ile Tekirdağ ili, Muratlı İlçesi, Aşağısevindikli Köyü Şehit Erdoğan Erişik İlköğretim Okulu Müdürü Arzu Kara ile iletişime geçen İstanbul Gelişim Üniversitesi, köy okuluna kütüphane kurdu. Proje, İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli ve eşi Şule Gayretli, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nail Öztaş ile Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel Barut’un destekleri ile gerçekleşti.

"VELİLERE DE EĞİTİM VERİLDİ"

Proje hakkında konuşan İGÜ Eğitim Destek Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin Selçuk, “Kütüphanenin kitapları, raf ve dolapları, çalışma alanlarını ve perdeleri gibi dekorasyon detaylarının hepsini büyük bir keyifle temin ettik. Kütüphanenin açılış günü de öğrencilere, öğretmenlere ve velilere çeşitli eğitimler verdik. 1’inci sınıflardan 8’inci sınıflara kadar tüm kademelerde İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri ile birlikte “Sürdürülebilirlik” eğitimi dâhilinde iklim, küresel ısınma, atıklar ve sürdürülebilir bir dünya üzerine çeşitli uygulamalar gerçekleştirdik” dedi. 

"KÜTÜPHANE BİZE ÇOK YARARLI OLACAK"

İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Buse Kerigan velilere “Okul Öncesi Dönemde Temel Eğitim” eğitimi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma Destek Koordinatörü Melike Çetin de öğretmenlere “Proje Hibeleri” konulu eğitimleri verdi. Eğitimlerin ardından İstanbul Gelişim Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri  konser verdi. Açılışta konuşan ve doktor olmak istediğini belirten 5’inci sınıf öğrencisi Nilay Aksoy, “Kütüphanemizin bizlere çok yararlı olacağına inanıyorum. İnsanlar kitap okumayı sevmeli. İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"1500 KİTAP VAR"

Aşağısevindikli Köyü Şehit Erdoğan Erişik İlköğretim Okulu’nda henüz 3 aydır görev yaptığını ifade eden Müdür Arzu Kara ise şunları söyledi: “İlk göreve başladığım gün Türkçe öğretmenimiz yanıma geldi ve okulumuzda bir kütüphane oluşturmak istediğini söyledi. Ben de öğretmen arkadaşıma söz verdim. Sonrasında İstanbul Gelişim Üniversitesi ile yollarımız kesişti. Kütüphanemizi kurduk ve şu anda 1500 tane kitabımız var ve bunun daha da artacağını düşünüyorum. Mutluluğumu anlatmamın tarifi yok”

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