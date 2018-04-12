İGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Pearson Assured tarafından akredite edildi

İSTANBUL, () - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık programı, Pearson Assured tarafından akredite edildi. Üniversite bu başarısını tüm akademik ve idari personelin katılımıyla, yeni kampüsü Gelişim Tower’da kutladı.

Davetin açılış konuşmasını, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Gök, Pearson Türkiye Genel Müdürü Can Mindek, İGÜ Rektörü Burhan Aykaç ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli gerçekleştirdi.

Pearson akreditasyonu ile eğitim kalitesinin tescillendiğini belirten Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Gök, “Öğrencilerimizin yabancı dil kalitesini arttırmada önemli bir gelişim. Avrupa Akreditasyon Kuruluşlarından 48 programımız akredite edilmişti. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak yabancı dil eğitimimizin de dünya standartlarında olduğunu göstermiş olduk” dedi.

Akreditasyonları almak kadar, bu kaliteyi devam ettirmenin önemine değinen İGÜ Rektörü Burhan Aykaç, “Yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarını takip ederek daha iyiye ulaşmaya çalışacağız. Akreditasyon çalışmalarında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ULUSLARARASILAŞMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Uluslararasılaşmanın üniversite hedefleri arasında olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Biz YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın üniversiteler arasında özellikle 'sessiz devrim' sloganıyla yola çıkarak, üniversitelere verdiği mesajdan artık uluslararasılaşmak gerektiğini anladık. Yeniliğe açık olmak ve yenilikleri ilkleri başarmak önemli. Akreditasyon kuruluşları, Türkiye’de birinci olduğumuz gibi dünyada da birinci olduğumuzu söylüyorlar. Pearson ve diğer kuruluşların akreditasyonları ile birlikte dünya üniversiteleri arasında yer alabilmek için çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz ve ideallerimiz büyük” ifadelerini kullandı.

“BU SERTİFİKA ÖĞRENCİLERİN PORTFOLYOSUNUN BİR PARÇASI OLACAK”

Pearson’ın en büyük eğitim çözümü şirketi olduğunu belirten Pearson Türkiye Genel Müdürü Can Mindek, “ Bizim için en önemli konu istihdam. Öğrenciler mezun olduktan sonra istihdam edilebilir olsunlar. Bunun arkasında yatan ise akademik alanda öğrendiklerinizin iş dünyasında da geçerli olabilmesi. Akreditasyon da buradaki araçlardan bir tanesi. Hazırlık okulundan mezun olanlar artık bitirdiğiniz programın Pearson tarafından akredite edildiğini gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklar. Üniversite diplomasını aldığınızda, stajlarınızı yaptığınızda, her şeyinizle aslında bir portfolyoya sahip olacaksınız. Bu sertifika da bu portfolyonun bir parçası olacak. Sizler için çok önemli ve güzel katkıları olacaktır” şeklinde konuştu.

KİMLER 'PEARSON ASSURED SERTİFİKASI' ALABİLİR?

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri Pearson Assured tarafından akredite olan programdan mezun olduklarında uluslararası tanınırlığa sahip “Pearson Assured Sertifikası” almaya hak kazanırlar.

Söz konusu sertifika, Pearson tarafından akredite edilmiş kalite güvencesi sağlanmış bir programdan mezun olduklarını kanıtlamalarını sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacaktır. Pearson, İngiltere’deki üniversitelerin yüzde 97’si ile birlikte çalışmaktadır. Öte yandan ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin kazandıkları sertifikalar, bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacaktır.

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