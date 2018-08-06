"İGÜ tercih ve tanıtım günleri düzenliyor"

İSTANBUL, ()-İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Avcılar’da yer alan yerleşkesindeki 28 katlı yeni kampüsünde 2018 – 2019 eğitim – öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. İGÜ, 1 – 14 Ağustos tarihleri arasında uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercih ve tanıtım günleri düzenliyor. Geleceğin üniversitesini inşa etmek için uğraştıklarını söyleyen Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli “Öğrencilerimize yaptığımız yatırımlar sadece fiziki anlamda değil. Eğitim kalitemizin tescili için de ciddi çalışmalar yaptık ve Avrupa Kalite Kuruluşlarından AQAS’ın yaptığı denetimler neticesinde üniversitemizin 53 programı akredite edildi" dedi.

Türkiye’de 79 vakıf üniversitesinden 47’si İstanbul’da yer alıyor. YÖK’ün yayınladığı vakıf üniversiteleri raporunda, 408 bin 248 m2 toplam kapalı alan büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük ikinci üniversitesi olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, önümüzdeki eğitim – öğretim yılına hazır.

Toplamda 28 kat ve 112 metre yüksekliğinde, “Gelişim Tower” adı verilen yeni kampüste hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Öğrenciler 1 – 14 Ağustos tarihleri arasında uzman rehber öğretmenler eşliğinde düzenlenen tercih ve tanıtım günleri kapsamında yeni kampüs Gelişim Tower’ı deneyimliyor.

“DÜNYANIN EN YÜKSEK 16’INCI EĞİTİM BİNASININ SAHİBİYİZ”

112 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin tek ve dünyanın en yüksek 16’ıncı eğitim binası olan Gelişim Tower ile yaptıkları fiziki yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Yeni eğitim – öğretim yılında öğrencilerimize farklı bir kampüs deneyimi yaşatacağız. 112 metre yüksekliğinde olan Gelişim Tower ile Türkiye’de bir ilke imza atmış olduk. Japonya, Amerika, Rusya, Avustralya, Kanada, İspanya, Hollanda gibi birçok ülkede başarı ile denenen yeni kampüs anlayışı ile şu an dünyada da en yüksek 16’ıncı en yüksek eğitim binasının sahibi konumundayız” diye konuştu.

“EĞİTİM KALİTEMİZİN TESCİLİ İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Geleceğin üniversitesini inşa etmek için uğraştıklarını dile getiren Gayretli, “Öğrencilerimize yaptığımız yatırımlar sadece fiziki anlamda değil. Eğitim kalitemizin tescili için de ciddi çalışmalar yaptık ve Avrupa Kalite Kuruluşlarından AQAS’ın yaptığı denetimler neticesinde üniversitemizin 53 programı akredite edildi. Bunun anlamı, AQAS bizim eğitim kalitemizin Avrupa standartlarında olduğunu tescilledi. Bu tescille de bir ilk yaşadık. Türkiye’nin en çok akredite edilmiş programına sahip üniversitesi olduk” şeklinde konuştu.

“GELECEĞİN ÜNİVERSİTESİ OLMAK İÇİN DAİMA GÖZÜMÜZ YÜKSEKLERDE”

4 yüksekokul, 3 fakülte, 3 enstitü, 2 meslek yüksekokulu ile bugüne kadar 21 bin 333 mezun verdiklerini belirten Gayretli, “Öğrencilerimize eğitim – öğretim süreleri boyunca destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yabancı dil eğitimlerinden, Erasmus programı yurtdışı uçak biletlerine kadar masraflarını biz üstleniyoruz. Mezun öğrencilerimize ise bir aile olmanın tüm gereklerini yerine getirerek, eğer kendi iş yerlerini kuracaklarsa ofis mobilyalarını biz hediye ediyoruz. Gerek fiziki yatırımlarla gerek eğitim ve bilim alanındaki yatırımlarımızla geleceğin üniversitesi olmak için daima gözümüz yükseklerde” dedi.

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