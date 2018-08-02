İSTANBUL , ( ) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü e-bülten yayınlarına başladı. İki haftada bir yayınlanması planlanan e-bültenin ilk sayısında Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ve Arş. Gör. Akın Emre Pilgir dış siyaset üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu ’nun İtalya seçimlerini değerlendirdiği e-bültende, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer Sırbistan’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği, Arş. Gör. Akın Emre Pilgir ise ABD ve AB arasında ticari gerilim konusunu ele aldı.
İki haftada bir yayınlanması planlanan e-bültene üniversitenin internet sitesi üzerinden erişilebileceği belirtildi.
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