İGÜ'nün 4 kıtadan öğrencisi var

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden bir heyeti ağırladı. Avrupa’dan aldığı akreditasyonlarla 53 programının eğitim kalitesini tescilleyen Üniversiteye uluslararası öğrenciler ve yabancı devletler büyük ilgi gösteriyor. Üniversitede Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtasından birçok öğrenci eğitimlerini sürdürüyor.

25 bin’e yakın ulusal ve uluslararası öğrencisi bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin elde ettiği başarılar karşısında duyduğu heyecanı dile getiren Güney Afrika Cumhuriyeti Free State Eyaleti Yasama Üyesi Mariette Pittaway, “Güney Afrika Cumhuriyeti’nden geldiğimizde İstanbul’da çok sayıda üniversite olduğunu biliyorduk ama bizi etkileyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) oldu. Üniversitenin ürettiği elektrikli araba “Babayiğit” projesi ve üniversitenin sahip olduğu patent ve akreditasyonlar çok heyecan verici. 4. endüstri devriminde bunları görmek ve bilmek çok güzel bir şey” dedi.

Üniversitesinin akreditasyon başarılarından etkilendiğini vurgulayan Güney Afrika Cumhuriyeti Free State Eyaleti Spor Sanat Kültür ve Eğlence Departman Başkanı Ramathe Stanley Malope ise “Ülkemizin çok sayıda sağlık pratisyenine ve mühendise ihtiyacı var. İGÜ, öğrencilerimizin uluslararası tecrübe kazanması için düşündüğümüz üniversiteler arasında. Burada okuyacak öğrencilerimizin kazanacağı bilgi ve tecrübeden şüphemiz yok. Bu ülkemiz adına büyük bir artı” diye konuştu.

İGÜ’nün ulusal ve uluslararası alanda sahip olduğu başarılardan duyduğu gururu dile getiren Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “2018 – 2019 eğitim öğretim yılında uluslararası öğrenci sayımızı daha arttırmayı hedefliyoruz. Şu an 4 kıtadan öğrenci alıyoruz. Üniversitemizin dünyada söz sahibi olduğu bir konumda yer alması için tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeni kampüsümüz “Gelişim Tower” ile de bu yıl yükseköğretime farklı bir anlayış getireceğiz” dedi.

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