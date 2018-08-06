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İGÜ BESYO yeni kampüsüyle öğrencilerini bekliyor

YENİ eğitim öğretim sezonu için hazırlıkları tamamlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kampüsü, bin 198 kişinin katıldığı yetenek sınavlarında başarılı olan öğrencileri bekliyor. Üniversitesinin...

İGÜ BESYO yeni kampüsüyle öğrencilerini bekliyor
YENİ eğitim öğretim sezonu için hazırlıkları tamamlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kampüsü, bin 198 kişinin katıldığı yetenek sınavlarında başarılı olan öğrencileri bekliyor.

Üniversitesinin BESYO Müdür Vekili Doç. Dr. Zahit Serarslan, yeni kampüs Gelişim Tower'ın için modern ve çağdaş bir kampüs olduğunu belirterek, “Eğitim öğretimimize önümüzdeki dönem yeni kampüsümüzde devam edeceğiz. Bu hem akademisyenlerimizin motivasyonunu arttıracak hem de öğrencilerimizin üniversitemize olan aidiyetlerini ve bağlılıklarını güçlendirecek" dedi. Okulu diğer yüksekokullarından ayıran en önemli özelliklerinden birinin birinci sınıflarda okutulan fitness derslerinin olduğunu dile getiren Serarslan, “Egzersiz laboratuvarları, tesis tasarımı ve yapılanması olarak devlet üniversitelerinde olmayan bir kampüs haline geldik. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir kampüs inşa ettik. Birinci sınıf öğrencilerimiz dönem sonunda İstanbul’un her yerinde iş bulabilme imkanına sahip oluyor. İkincisi olarak ise gerçekten çok güçlü bir kadroya sahibiz ve Türkiye’de ilk defa bir BESYO, Avrupa’dan akredite edilerek, eğitim standartlarının Avrupa kalitesinde olduğunu tescilledi" diye konuştu.

BESYO yetenek sınavına katılan Kerim Kuram, üniversite seçiminde yeni kampüsün etkili olduğunu belirterek, “Diğer üniversitelere göre İGÜ’de daha fazla imkâna sahip olacağımı düşündüğüm için buradayım" dedi.  

İGÜ BESYO 4’üncü sınıf öğrencisi Mustafa Anıl Serdengeçli ise üniversitenin eğitim kadrosunun çok iyi olduğunu belirterek, “Öğretim hayatım ve arkadaşlıklarım çok iyi. Burada çok güzel 3 sene geçirdim. Yeni kampüsümüz çok güzel yeni gelecek arkadaşlar orada 4 sene geçireceği için çok şanslılar” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

 

 

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