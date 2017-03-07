ide okulları eğitim dünyasına merhaba diyor

EĞİTİM kadrosu, anlayışı ve uygulamalarıyla dünyada örnek teşkil etme vizyonuyla yola çıkan ide okulları eğitim hayatına merhaba diyor.

Salih Kılıç, İsmail Katmerci ve Levent Olguner gibi önemli iş adamlarının eğitim camiasının tecrübeli ismi Bünyamin Çelikten’le birlikte kurdukları ve çalışanlarının da hissedar olarak yer aldığı ide okulları, Türk eğitim sisteminde kalitesi, konumu ve yaklaşımıyla öncü olmayı hedefliyor.

GÜÇLÜ EĞİTİM KADROSU

Uzun yıllardır eğitim hayatının içerisinde bulunan öğretim, idarecilik ve yönetim alanlarında tecrübe ve birikimleri olan bir ekiple yola çıkan ide okulları, öğretmen ve yönetici kadrosunun tüm güncel uygulamaları ve gelişmeleri yakından takip etmesi ve kullanması üzerine bir program ortaya koyuyor. “Biz eğitimciler çok şanslıyız. Herkes gelecek için tahminde bulunurken, biz onu şekillendirmek için çalışıyoruz. Bugünkü emeklerimizin karşılığı karşımıza gelecek olarak çıkıyor” diyen ide okulları Kurucu Genel Müdürü Bünyamin Çelikten, ide okullarının güçlü kadrosuyla kısa sürede eğitim sektörünün kalite konusunda lokomotif kurumlarından biri olacağını ifade etti.

“HEDEFİMİZ, KALİTEYE YATIRIM”

Önceliklerinin büyümek veya yeni şubeler açmak olmadığını özellikle vurgulayan Bünyamin Çelikten, ide okullarının yaklaşımını kısaca “Biz sürekli olarak eğitim kalitesine yatırım yapacağız. Tecrübeli kadromuz sayesinde her öğrencimiz üst düzey bir eğitim alacak. Kısaca önceliğimiz kalite olacak” şeklinde ifade etti.

ide okullarının güçlü bir kurumsal bakış açısıyla Çamlıca’da açılacağını vurgulayan Çelikten, eğitim kadrosuna özellikle çok önem verdiklerini ifade etti. Hedeflerinin ide okullarının adını duyan herkesin bu okulun eğitim kadrosunun kalitesinden, vizyonundan ve eğitim konusundaki heyecanından bahsetmesini istediklerini söyledi. Çelikten “Biz de bu alanda deneyimli bir ekip olarak hem Türkiye’deki hem de dünyadaki eğitime değer katacak, en değerli varlıklarımız çocuklarımızı hayata kusursuz bir şekilde hazırlayacak, eğitimcilere gösterilen saygıyı çok daha üst noktalara taşıyacak bir eğitim kurumunu sizlerle tanıştırmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

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