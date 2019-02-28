İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri ABD Kış Okulu’nda

İSTANBUL, () - ABD Kış Okulu programına katılan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) öğrencileri, George Mason Üniversitesi akademisyenlerinden dersler aldı, İngilizce araştırma ve yazma tekniklerini geliştirme imkanı buldu.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk, Amerika’nın önde gelen akademik, entelektüel ve toplumsal paydaşlarıyla işbirliği yaparak, öğrencilerinin ruhsal, duygusal ve entelektüel olarak çok yönlü gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Prof. Şentürk, ABD Kış Okulu’na katılan öğrencilerin büyük bir tecrübe kazandıklarını belirtti ve “Küresel ölçekte geleceğin sosyal bilimcileri olmaya aday öğrencilerimiz, bu vesileyle dünya çapında kendini ispat etmiş akademisyenlerle irtibat kurabilecek beceriler geliştiriyorlar. Amerika’da sosyal bilim alanındaki araştırmalardan haberdar olmalarının yanı sıra İngilizce araştırma ve yazma teknikleri gibi başlıklarda da uzmanların gözetiminde seminer ve atölye çalışmalarına katılarak, kurumsal gezi ve akademik ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Bu tür programlarımız yaz döneminde de devam edecek” ifadelerini kullandı.

ABD’DE TANINAN AKADEMİSYENLERDEN EĞİTİM ALDILAR

Program kapsamında, İbn Haldun Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfını tamamlamış öğrenciler, George Mason Üniversitesi öğretim görevlilerinden üniversitenin kampüsünde ders aldı. Bu kurumlarda uzmanları tarafından verilen sosyal ve beşerî bilimlerin güncel ve önemli meseleleri hakkındaki seminerlere katıldı. Seminerler, öğrencilerin İngilizce analitik düşünmeleri, ilgili konularda tartışmaları, argüman geliştirmeleri ve akademik yazı yeteneklerini geliştirecek şekilde planlandı.

KÜLTÜR GEZİLERİ DE DÜZENLENDİ

Derslerin içeriği dil programı olmaktan ziyade akademik bir program olarak dizayn edildi. Öğrenciler, başta Washington D.C.’de bulunan Beyaz Saray, Kongre Binası’nın yanı sıra Amerika’nın doğu yakasındaki farklı mekanlara ve kurumlara yönelik düzenlenen kültür gezilerine katıldı. Ayrıca SETA ile işbirliği içinde düzenlenen siyaset bilimine dair seminerlere katılan öğrenciler, geldikleri ülke sistemine dair daha geniş bilgi elde etme imkanına da sahip oldu.