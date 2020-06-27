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İBB, YKS'ye katılan öğrenci ve ailelerine ikramda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), bu sabah yapılan YKS giren öğrenci ve velilerine destek olmak amacıyla, İstanbul’un her yanında, Üniversite girişlerine mobil iletişim noktası ve büfeler yerleştirdi.

EĞİTİM 27.06.2020, 20:57 27.06.2020, 21:20 Murat Aydın
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İBB, YKS'ye katılan öğrenci ve ailelerine ikramda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), bu sabah yapılan YKS giren öğrenci ve velilerine destek olmak amacıyla, İstanbul’un her yanında, Üniversite girişlerine mobil iletişim noktası ve büfeler yerleştirdi. İBB ekipleri, pandemi koşullarında gerçekleşen ve iki gün sürecek sınav için maske, dezenfektan dağıtımı yaparken dışarda çocuklarını bekleyen velilere de çeşitli ikramlarda bulundu.

Tüm yıl boyunca yoğun hazırlık süreci yaşayan öğrenciler, emeklerinin karşılığını almak için bugün sınava girdi. Pandemi koşullarında gerçekleşen sınavda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de mobil hizmetler ile öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu. Maske, dezenfektan malzemeleri gibi günümüz koşullarının önemli ihtiyaçları karşılamaya çalışan İBB, okulların dışında çocuklarını bekleyen, onların heyecanını burada yaşayan velilere, sınav saatleri boyunca yiyecek, içecek servisi yaptı; Büyükşehir hizmetlerini anlatan yayınlar dağıttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla ilişkiler Müdürü Fulya Solmaz ile İBB Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Onur Kara da çalışmaları yakından izledi. Mobil İletişim noktasına gelen görüş ve talepler de çalışmaları geliştirmek için değerlendirmeye alındı.

TÜM TALEPLERİ SAĞLAMAYA HAZIR

Dağıtımı izleyen ve vatandaştan gelen talepleri dinleyen Halkla İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz, çalışmaların tüm İstanbul genelinde sürdüğünü belirtirken, öğrenci ve velilerden gelen görüşlerin de hizmeti geliştirmek için değerlendirileceğini söyledi. Solmaz, sınava giren öğrencilere başarı dileklerini sunduktan sonra şöyle devam etti:
‘’Geçen hafta da LGS sınavında, İstanbul genelinde öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında yer almıştık. Bu hafta da yine YKS sınavı için öğrencilerimizin yanındayız. Mobil iletişim noktasına gelen öğrencilerimiz, velilerimize yiyecek içeçek başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Maske dezenfektan dağıtımı gibi hijyen setlerimiz bulunuyor. Başka talepler olursa da İBB olarak hemen sağlamaya hazırız. Öğrencilerimizin, velilerimizin, onları yetiştiren öğretmenlerimizin İBB olarak daima yanlarındayız.’’

TAM DESTEK

Öğrencilerin, eğitim hayatı bittikten sonra da yanlarında olacaklarını söyleyen Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Onur Kara ise yapılan çalışma ile ilgili şu sözleri kaydetti:
‘’Öğrencilerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onların heyecanına ortak olmak adına buradayız. Öğrencilerimizin gerek maske, gerek dezenfektan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sınav başladıktan sonra velilere de çay, bisküvi, şeker gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yanlarında olmaya çalışıyoruz. İBB olarak her zaman yanlarında olacağımız öğrencilerimize başarılar diliyoruz.’’

ÖĞRENCİ VE VELİLER MEMNUN

Yapılan uygulamadan faydalanan veli ve öğrenciler çalışmayı değerlendirdi. Sınava girmek üzere olan bir öğrenci Mobil hizmet ile ilgili şunları söyledi:
‘’Mobil büfe çok güzel oldu; mesela dezenfektanım yoktu, burada buldum. Maskemi annem aldı sağolsun. Maskesini yenilemek isteyen buradan alabilir. Canı bisküvi çeken yiyebilir. Güzel bir uygulama.’’
İlk kez sınava girecek olan Duru Akpınar da yapılan uygulama ile ilgili görüşlerini şöyle özetledi:
‘’Bu sene mezun oldum. Heyecanlıyım. Pandemi sürecinde olduğu için, onun da stresi var tabi. Güzel bir uygulama. Böyle bir ulaşılabilirlik sağlanması çok güzel. Hey şey için teşekkürler İBB’ye, yanımızda olduğu için.’’

Oğlunun sınavdan çıkmasını bekleyen Cahit Baytürk ikramlardan ve dağıtılan yayınlardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:
‘’Belediyenin hizmetleri gerçekten güzel. Bak su vermiş, maske vermiş, bende olduğu halde. Şimdi onu yenileyeceğim. Broşürleri var, ikramları var sağ olsunlar. Çocuk içeriye girdi. En azından burada vakit geçirmek için bunları okuyacağım, Belediyenin hizmetlerini öğreneceğim.‘’

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