İBB'den 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne katkı

İBB, cinsiyet eşitliği kavramının kurum içerisinde yaygınlaşması ve toplumsallaşması için çalışanlarına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi veriyor. Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden bu alanda kurs alan İBB personelinin verdiği eğitimler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı hakkında farkındalık oluşturmak için gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşması, sürdürülebilir ve izlenebilir olması için hizmet ve politikalar üretiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının kurum içerisinde geliştirilmesi için çalışanlarına eğitimler veriyor. Bu eğitimler ve içerikler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’na farkındalık oluşturmak için gerçekleştiriliyor.

İBB’nin eğitimleri, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 72 saatlik kurs alarak İç Eğitmen olarak yetiştirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün psikolog ve sosyal çalışmacıları tarafından veriliyor.

Uzaktan online olarak gerçekleştirilen dersler, hizmet içi eğitim kapsamında olması nedeniyle katılım zorunluluğu gerektiriyor. İçeriği komisyon tarafından hazırlanan derslerin konu başlıkları ise şunlar:

Tarihte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temel Kavramlar

Demokrasi, İnsan Hakları, Temel ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ve Anayasada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medeni Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İş, aile Dengesi ve Toplumsal Cinsiyet Aile Modelleri ve Geleneksel Roller Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dijital Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mobbing

Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği