İAÜ’den 80 öğretmene 'STEM Sertifikası' 

İSTANBUL, () - İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarı, 3 ayrı grupta 120 saatlik eğitim sonucunda 80 STEM öğretmenine sertifikalarını verdi.

Öğrencilerde disiplinlerarası düşünmeyi ve 21’inci yüzyıl becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk STEM Laboratuvarı, 'Türkiye'nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programı' kapsamında 16’ncı dönemini tamamladı.

Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan STEM, fen bilimleri ve matematik bilgisini mühendislik ve teknoloji ile entegre ederek öğrencilere vermeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımı. STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi kapsamında 'Türkiye'nin ilk STEM Öğretmen Sertifika Programı'nın oldukça önemli olduğunu ifade eden İAÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Devrim Akgündüz, “Yaptığımız çalışmalarla STEM eğitiminin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını ve doğru uygulanmasını istiyoruz. Bu bağlamda okullarla ve öğretmenlerle çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

"ÖĞRENCİLERİN 21’İNCİ YÜZYIL BECERİLERİNİ KAZANMALARINI HEDEFLİYORUZ"

STEM'in fen bilimleri ile matematik bilgilerinin bir arada kullanıldığı bir eğitim yaklaşımı olduğunu söyleyen Dr. Akgündüz, "Günümüzde bu disiplinler birbirinden bağımsız şekilde değil, birbirine bütünleşmiş şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin tasarım odaklı düşünmesini, fen bilgisi ve matematik bilgisini daha sistematik şekilde hafızalarına yerleştirmesini hedefliyoruz. Bunun yanında öğrencilerin, 21’inci yüzyıl becerileri dediğimiz; eleştirel düşünme, yaratıcılık, iletişim kurma, karmaşık problem çözebilme ve iş birliği yapma gibi çeşitli becerileri de elde etmesini STEM eğitimi sürecinde sağlayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

“TRENDLERİ TAKİP EDİYORUZ”

Dünyanın eğitim ile ilgili trendlerini takip ettiklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Akgündüz, "Ve bu eğitim trendlerine yönelik projeler hazırlıyoruz. STEM için farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. STEM laboratuvarımızda Türkiye'nin ilk ‘STEM Öğretmeni Sertifika Programını’ gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu sertifika programı 2015 yılında başladı. 16’ncı sertifika programımızı gerçekleştirerek toplamda 400’den fazla öğretmeni sertifikalandırdık. Bu alanda pek çok çalışmalar ve projeler yürüttük. Bunun yanı sıra öğretmen, öğrenci, özel yetenekliler ve dezavantajlı öğrencilere yönelik STEM, Kodlama, Robotik gibi eğitimlerimiz de var" dedi.

ÖĞRETMENLERE UYGULAMALI EĞİTİM

Sertifika programı kapsamında öğretmenlerin almış oldukları uygulamalı eğitimleri daha sonrasında okullarında uygulama fırsatı yakaladıklarına da değinen Dr. Akgündüz, "STEM ile ilgili en önemli çalışmalarımızdan biri, içinde STEM Öğretmeni Sertifika Programını gerçekleştirdiğimiz bu STEM laboratuvarıdır. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz burada uygulamalı eğitim almaktadırlar. STEM eğitimin tüm bileşenlerini ve eğitimini uygulamalı olarak veriyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz burada aldıkları eğitimi kendi okullarında uygulama şansı yakalıyor. Bu konuda okullarla da çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu alanda önemli yayınlara da sahip olduklarını ifade eden Dr. Akgündüz, "Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip çeşitli yayınlarımız var. Bunlar STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve STEM Eğitimi Çalıştay Raporu’dur. Ayrıca son olarak ise STEM Eğitiminin Öğretim Programı'na Entegrasyonu Raporu'nu yayınladık. Birçok makalemiz, kitaplarımız ve konferans bildirilerimiz yayınlandı ya da yayın aşamasında" dedi.

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