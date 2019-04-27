İAÜ’de bahar coşkusu

İSTANBUL,() - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bahar şenlikleri üniversitenin kampüsünde gerçekleştirildi. Şenlikte Manga ve Emre Aydın sahne alarak öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Üniversitenin Florya’daki Halit Aydın Kampüsü’nde düzenlenen ve iki gün süren şenliklerde öğrenciler gönüllerince eğlenip, stres attı. Etkinlikte ünlü rock müzik grubu Manga ve pop müziğin sevilen isimlerinden Emre Aydın’ın konser verdi.

RADYOLAR KESİNTİSİZ CANLI YAYIN YAPTI

İlk gün DJ performanslarıyla başlayan şenlikte İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü’nün bünyesindeki pop ve rock müzik gruplarının ortak düzenlediği bir konser de yer aldı. Kafkas Dans Grubu’nun da bir gösteri sunduğu etkinlikte ayrıca Radyo D ve üniversitenin radyosu Radyo Aydın da şenlik alanından iki gün boyunca kesintisiz canlı yayın yaptı. Akşam saatlerinde eski ve yeni şarkılarıyla İAÜ’lüleri coşturan Manga, yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalarak unutulmaz bir performans sergiledi.

İKİ GÜN EĞLENCE

Şenlik boyunca öğrenciler ayrıca, öğrenci kulüplerinin stantlarını da ziyaret ederek bilgi aldı. Kampüsün çeşitli yerlerine kurulan ayak topu, masa tenisi, pilates, badminton ve bilek güreşi alanlarıyla eğlenen öğrenciler, ücretsiz kahve ikramlarıyla da keyifli anlar yaşadı.

İkinci gün yine DJ performansları ve müzik gruplarının konserleriyle başlayan eğlence, ünlü pop müzik sanatçısı Emre Aydın’ın konseriyle zirveye ulaştı. Bir saat kadar sahnede kalan ve en popüler şarkılarını seslendiren Emre Aydın’ın konseriyle İAÜ 2019 Bahar Şenlikleri sona erdi.