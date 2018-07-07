İAÜ öğrencileri Türkiye’yi uzaya taşıyor

İSTANBUL , () - İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ) öğrencilerinden oluşan Starsat ekibi, model uydu projesini geliştirdi. NASA’nın dünya genelinden 40 üniversiteyi davet ettiği programına katılan öğrenciler, Türksat’ın model uydu yarışmasının ilk aşamasında 100 tam puan aldı.

İAÜ’de öğrenim gören bir grup öğrenciden oluşan ‘Starsat’ adlı ekibin geliştirdiği model uydu proje hakkında bilgi veren Starsat Takım Kaptanı ve İAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Çağrı Temel, “Starsat ekibi olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Havacılık, Uzay ve Bilim Kulübü bünyesinde, proje üstünde 2 yıldır çalışıyoruz. Yaklaşık 10 kişilik bir ekibiz. Amacımız uzay alanında en iyisi olmak “dedi.

NASA’nın Texas’ta düzenlediği CanSat adlı yarışmanın üç aşamadan oluştuğunu ifade eden Temel, “İlk gün model uyduların testleri yapılıyor. Test aşamasını geçemeyen uydular ertesi günkü fırlatma aşamasına katılamıyor. Son gün ise fırlatma aşamasında elde ettiğimiz verileri NASA’nın ilgili merkezine raporluyoruz” şeklinde konuştu.

“TEKNİK AÇIDAN BİLDİĞİMİZ TÜRDE BİR UYDUYA OLDUKÇA BENZİYOR”

Model uydunun elektronik yazılım kısmından sorumlu olan İAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Halit Çakır ‘’Model uydunun GPS, sıcaklık, veri alabilecek parçaların ana kontrolünü yapıyorum. Uydunun fırlatıldığında yaşanacak her durumu gözeterek, değerlendirmeler yaparak hazır hale getiriyorum. Anten kısmı sayesinde tüm verileri sağlıyoruz. Yani kısa model uydu teknik açıdan bildiğimiz türde bir uyduya oldukça benziyor’’ dedi.

“EN BÜYÜK DESTEK ÜNİVERSİTEMİZDEN”

Projenin sponsorluk ve finansman ile ilgili konuları üstlenen Starsat Kaptan Yardımcısı ve İAÜ Endüstri Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Nur Hilal Ekmen, “Uydu dediğimizde insanların aklına bildiğimiz büyük uydular geliyor, ancak bu daha çok öğrencilerin yapabildiği model uydu projesi. Bu nedenle boyutları daha ufak. Uydumuzun haberleşme açısından görevi vardı. NASA’nın temin ettiği roketle bizim uydumuz yaklaşık 700 metreden sonra roketten ayrılıyor ve kendi paraşütüyle düşüyor. Uydumuz bulunduğu yükseklikten sıcaklık, basınç ve konum bilgisi gibi farklı bilgileri merkeze iletiyor. Finans destek kısmına gelecek olursak, projeye başlamadan önce mali işler hakkında görüşmeler yaptık. Birçok firma sponsor desteği sağladı. Mali desteğimizi böyle sağladık. Okulumuz aynı zamanda bize her daim çalışabileceğimiz ofis desteği sağladı” şeklinde konuştu.

TEKNİK GEZİYLE SİLİKON VADİSİ TURU

Ekibin NASA’daki çalışmalarının ardından bir teknik geziye katıldığını ifade eden Starsat ekibinden İAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3’üncü sınıf öğrencisi Hande Koç, “Silikon Vadisi’nde Facebook, Google ve LinkedIn gibi platformların ofislerini görme imkanımız oldu. NASA ayağında ise fırlatılan uyduların modellerini görme fırsatı bulduk. Bu gezi sırasında NASA’daki Türk görevlilerden Dr. Umut Yıldız’ın çok katkısı oldu. Kendisi gezinin gerek NASA ayağında, gerekse de Silikon Vadisi ayağında bize bilimsel açıklamalarda bulundu, böylece gezinin çok daha faydalı geçmesini sağladı” dedi.

“TÜRKSAT’IN PDR PROGRAMINDA 100 PUAN ALDIK”

Projenin mekanik kısmından sorumlu olduğunu ifade eden İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Makine Programı 2’nci sınıf öğrencisi Gökhan Salman, “Uydumuzda bize verilen görevler doğrultusunda iki sistem var. Birincisi ayrılma, ikincisiyse paraşüt açılma sistemidir. Benim bu projedeki görevim, uydunun nasıl bir yapıya sahip olması gerektiği ve analizleri, açılma kapanma sistemleri. NASA’dan başka, Türksat’ın PDR programında 100 puan alarak başarı sağladık. Sonrasında CDR sunumumuz olacak. Umarım o sunumdan da güzel bir puan alacağız. Bu projede çok emekler harcadık. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“EN UFAK AKSAKLIKTA PROJE İPTAL OLURDU”

Projenin tasarım ve planlama alanını üstlenen ve model uydunun güvenli bir şekilde yere inmesini sağlayan işlemlerin sorumlusu olan İAÜ Endüstri Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Çağdaş Altun ise, “Benim görevim model uyduya etki edecek olan G kuvveti, basınç ve hava direnci gibi etkenleri minimum düzeye indirerek model uydumuzun aerodinamiğini bozmadan yere inişi sağlamak ve iniş alt sistemlerini düzenlemek. En ufak bir tasarımsal hata uydunun direkt görevinin iptal olmasına neden olabilir. Bunun için her şeyi birlikte ve özveri göstererek çalıştık” dedi.

Halen Türksat Model Uydu Yarışması’nın yeni etaplarına hazırlanmaya devam eden Starsat ekibindeki öğrenciler, İAÜ bünyesindeki Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi’nde yedi gün 24 saatlik yoğun bir mesai programıyla çalışmalarına devam ediyor.

(FOTOĞRAF)