İAÜ 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'  hazırlayarak yayınlayan ilk üniversite oldu

İSTANBUL, ()-AKADEMİK dünyada ‘ilk kez’,‘Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’ hazırlayarak yayınlayan ve ilk kez ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi’ yaptıran üniversite olarak İstanbul Aydın Üniversitesi önemli bir başarıya imza atıyor. Üniversitesi yerleşkesinde 10 Nisan günü düzenlenecek konferansta, “Neden, Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi?Ve Neden, İstanbul Aydın Üniversitesi?” sorusunun yanıtı kamuoyu ile paylaşılacak.

Dünyada “Corporate Governance” olarak ifade edilen “Kurumsal Yönetim”, genel itibariyle, bir kurumun iç ve dış paydaşlarını, kurum ile ilişki içinde olan tüm kişi ve kuruluşlar arasındaki çıkar çatışmalarını, kurumların performansını ve sürekliliğini etkilemeyecek şekilde veya riskleri en aza indirecek şekilde kurulan yönetim anlayışı olarak ifade ediliyor. İşte bu anlayışın üniversite olarak Türkiye’deki “ilk” uygulayıcısı İstanbul Aydın Üniversitesi oldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi, akademik dünyada ‘ilk kez’,‘Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’ hazırlayarak yayınlayan ve ilk kez ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi’ yaptıran üniversite olarak önemli bir başarıya imza atıyor. Üniversite yerleşkesinde 10 Nisan günü düzenlenecek konferansta, “Neden, Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi?Ve Neden, İstanbul Aydın Üniversitesi?” sorusunun yanıtı kamuoyu ile paylaşılacak.

Konferansın açılış konuşmaları, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ rektörü Prof. Dr.Yadigâr İzmirli, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Oruç, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır ve Saha Rating Yönetim Kurulu Başkanı Sühan Seçkin tarafından yapılacak.

KURUMSAL YÖNETİM NEDİR?

Kurumsal Yönetim; bir kurum ya da kuruluşun, yönetim kurulu, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler ve toplumla, bir başka ifade ile tüm paydaşları ile olan ilişkilerini, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütmesi olarak tanımlanabilir.

Daha çok şirket ve paydaşlarını içeren bu genel tanımlamayla beraber OECD, kurumsal yönetimin; makroekonomi politikaları, ürün ve faktör piyasalarındaki rekabetin derecesini de içine alan daha geniş bir bakış açısının parçası olduğunu ifade etmektedir. Kurumsal yönetim adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk olmak üzere dört ana ilke üzerinde inşa edilmektedir. Bu ilkeler bir şirketin, sadece finansal sonuçları ile değil, tüm paydaşlara ve topluma katma değer yaratacak şekilde bir yapı oluşturabilmesine yardımcı olmaktadır. İlkeler ise adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk olarak sıralanabilir.

Konferans, 10 Nisan Salı günü saat 10'da, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sühan Seçkin'in konuşmasıyla başlayacak. Ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Dr. Mustafa Aydın ile Sermaye piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Oruç konuşma yapacak.

KURUMSAL YÖNETİME KATKI ÖDÜLLERİ VERİLECEK

Alfabetik sıraya göre ödül sırası söyle: Yıldız Teknik Üniversitesi -Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Güler Aras; Ar- Ge Danışmanlık A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı & Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden; BIST - Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Dış İlişkiler Direktörü, Güray Karacar; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı & Anadolu Sigorta CEO’su İlhami Koç. Keynote Speaker Yıldız Teknik Üniversitesi - Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Güler Aras

KURUMSAL YÖNETİMDE GÜNCEL GELİŞMELER PANELİ

İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Murat Adil Salepçioğlu'nun moderatörlüğünde yapılacak panelin konuşmacıları ise şöyle: Mustafa Doğrusoy ,MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık Kurucu Ortağı; Dr. Murat Doğu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı; Muhittin Esen BIST - Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı; Güray Karacar, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Dış İlişkiler Direktörü; İlhami Koç,Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı & Anadolu Sigorta CEO’su; Dr. Hale Oruç, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklar Finansmanı Dairesi İnceleme ve İzin Grup Başkanı.

İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden Sn. Yrd. Doç. Dr. Murat Adil Salepçioğlu ile İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof Dr. Celal Nazım İrem de 12.15'de kapanış konuşmalarını yapacak.

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