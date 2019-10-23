Hüseyin Yücel: Gençler uzun vadeli girişimler düşünmeli

TEKNOLOJİK gelişmelerin ve inovasyonun geldiği son noktanın, alanında uzman kişiler tarafından konuşulduğu Webrazzi Summit 2019, eğitim alanında Hüseyin Yücel’i konuk etti. Konferans süresince girişim fikri olan birçok gençle de bir araya geldiğini de belirten Yücel, “Onlarla konuşmalı ve iyi bir şekilde yönlendirmeliyiz ki en azından projelerini hayata geçirebilip sürdürülebilir bir proje yaratabilsinler. Kesinlikle uzun vadeli düşünmek lazım. Bunun için de gençlerimize mentörlük yapmak lazım” dedi.

İnovasyondan yapay zekaya, e-ticaretten yatırım ekosistemine kadar birçok konunun işin profesyonelleri tarafından konuşulduğu Webrazzi Summit 2019, bugün Levent’teki bir otelde gerçekleştirildi. 10 yıldır düzenlenen konferansta, eğitim dünyasının son durumunu konuşmak üzere Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de yer aldı. Her ne olursa olsun eğitimin en başta geldiğini belirten Yücel, start-up fikri olan gençlere de tavsiyeler verdi.

1 DOLARLIK EĞİTİM 7 DOLAR OLARAK ÜLKEYE DÖNÜYOR

Konferansa ilk defa katıldıklarını belirten Yücel, “Ne yaparsanız yapın, her işin başı eğitim. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre okul öncesine yapılan 1 dolarlık yatırım, 7 dolar olarak ülkeye geri dönüş yapıyor. Bu yatırım hayvancılığa yapıldığı zaman 1,68 dolar, çimento fabrikasına yapıldığı zaman 2,27 dolar olarak geri dönüyor. O yüzden ister özel sektör isterse kamu olsun, start-up’ların daha da gelişmesi için, dünyaya açılabilmeleri için bizim eğitime odaklanmamız lazım” dedi.

Girişim konusundaki desteklerin öğrencilere daha çok üniversite bünyesinde verildiğine dikkat çeken Yücel, “Biz 2006 yılında fen ve teknoloji liselerini açtık. Biz bunu lise öğrencilerine indirmek istiyoruz ki işler biraz daha küçük yaştan itibaren başlasın. Hatta ilk ve ortaokuldaki öğrencileri bu konuda teşvik etmek için bazı programlar da geliştirdik” diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN İCRAAT

Yücel, yatırım yapmak isteyen veya start-up fikri olan gençlere şu önerilerde bulundu:

“Genç yatırımcı arkadaşlarımız, kısa vadede başarılı olmuş projeleri görünce hemen ‘Ben de 1 lira koyacağım, 1 senede 100 lira kazanacağım’ mantığıyla bakıyorlar. Ama bu mantıkla ilerleyen ve başarılı olabilen şirket sayısı bana göre hiç yok ya da belki bir tane vardır. Buna özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca envai çeşit fikir var fakat ondan önemli olan şey icraata dökmeleri. Çünkü ortada elle tutulan, gözle görülen bir şey olmadan yatırımcının ilgisini çekmeleri de bir hayli zor oluyor.”

“GENÇLERE MENTÖRLÜK YAPMALIYIZ”

Konferans süresince girişim fikri olan birçok gençle de bir araya geldiğini de belirten Yücel, “Onları kuluçka merkezlerine yönlendirmek lazım. Ülkemizden güzel örnekler çıkıyor ama sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Onlarla konuşmalı ve iyi bir şekilde yönlendirmeliyiz ki en azından projelerini hayata geçirebilip sürdürülebilir bir proje yaratabilsinler. Kesinlikle kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünmek lazım. Bunun için de gençlerimize mentörlük yapmak lazım” dedi.