Hibrit Eğitimde Aktif Katılımın ve Etkileşimin 10 Kuralı

Hızlı ve düzenli olarak öğrenme ortamları değişiyor. Öğrenci katılımını teşvik etmek, etkileşimi arttırmak için neler yapmak gerekiyor? Eğitim Profesörü Hayo Reinders; çevrimiçi, harmanlanmış ve hibrit öğrenmede otuz yıllık en iyi uygulamalardan yararlanarak hazırladığı, 10 önemli kuralı anlattı.

Dünya öğretmenlerini buluşturan, eğitmen eğitimi kapsamında farklı ülkelerden canlı bağlantılarla, 50 binin üzerinde eğitmenin ilgi gösterdiği Cambridge Live Experience konferansı gerçekleşti. Konferansa katılan Eğitim Profesörü Hayo Reinders, çevrimiçi, harmanlanmış ve hibrit öğrenmede otuz yıllık en iyi uygulamalardan yararlanarak hazırladığı, değişen durumların potansiyel olumsuz yönlerini, olası faydalara dönüştüren 10 önemli kuralı anlattı.

Eğitim Profesörü Hayo Reinders; birinci kuralın güvenli bir eğitim ortamı yaratmak olduğunu söyledi; “Kendime ilk sorduğum soru, içinden geçtiğimiz bu süreçte öğrencileri nasıl destekleyebiliriz? Bu sadece öğretmenler için değil, öğrenciler içinde zor bir süreç. Eskiden kalabalık bir sınıfa alışmış öğrenci iken şimdi kamera karşısında konuşuyor, öğrenmeye çalışıyor. Bu yüzden birinci kural, güvenli bir ortam yaratıyor olmak. Öğrencinin kendini güvende hissettiği bir ortam yaratın. İster sınıfta, ister online, ister 5 yaşında, ister 50 yaşında olsun, öğrenirken güven, her zaman önemli olmuştur. Başarının nedenleri araştırıldığında, güvende hissedilen durumların başarıyı desteklediği görülmüştür” dedi ve diğer kuralları sıraladı.

2. Kural: Yavaş ve istikrarlı olun!

Öğrenmenin önce beyinde gerçekleştiğini gördük. 2000’li yıllarda baktık ki sosyalleşme öğrenmenin çok önemli bir parçası. Daha sonra ise sosyal dönüşüm kavramı karşımıza çıktı ve duygular öğrenmede çok önemli bir rol oynuyor. Tüm duygusal formlar; sıkılmak, endişelenmek, merak etmek, güvenmek öğrenmede başarıyı etkiliyor ve büyük rol oynuyor. Bu durumda yeni ders planları oluştururken yeni fırsatlar yaratmaya çalışmak, güven tazeleyici ya da geliştirici aktiviteler hazırlamak yavaş ve istikrarlı olmak ikinci kural olarak karşımıza çıkıyor.

3. Kural: Katılıma odaklanın!

Öğrencinin dikkati sizde mi? Bunun kontrolü normal sınıflarda bile zorken, online sınıflarda daha da zordur. Öğrenciler için önemli olan konuları ön plana çıkarın. İletişime geçme isteği onların ilgisini çekecektir. Dijital oyunlar, çizgi filmler, müzik ilgi çekici konular olabilir.

4. Kural: Katılımcıları nasıl fark edeceğiz?

Öğrencinin aktif bir şekilde katılımını davranışsal, bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan değerlendireceğiz. Görev şeması, katılım davranışsal açıdan, düzenli, dikkatli, hazır olma hali bilişsel açıdan, başkalarıyla interaktif ve bağlantı içinde olması sosyal açıdan, motive olmuş mu, dâhil olmuş mu amacı var mı sorularının cevapları duygusal açıdan değerlendirmemizi sağlayacaktır.

5. Kural: Öğrenciye kendini ifade etme şansı tanı.

Sahip olduğumuz teknoloji, bize bir sürü aplikasyon ile öğrencilere konuşma şansı veriyor. Bu arka planda iletişim demektir. Bir başka yol ise hikâye anlatımıdır. Öğrenciler, resim, müzik ve farklı araçlarla kendini ifade edebilir.

6. Kural: Öğrencinin düşüncelerinin önemli olduğunu söylemek

7. Kural: Etkileşimsel stratejiler öğretmek

8. Kural: İşbirliğini desteklemek ve ödüllendirmek

9. Kural: Öğretirken öğrencilerin hayatı ile köprü kurmak

10. Kural: Sınıfı genişletin, içeriyi dışarıya katın

Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press ELT tarafından organize Cambridge Live Experience konferans, 30’dan fazla konuşmacı ve toplamda 50’den fazla sunum ve oturuma ev sahipliği yaptı. Konferansı kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler Cambridge University Press ELT internet üzerindeki video platform kanallarından takip edebilirler.