‘Hayvanlar ve Biz’ üniversite öğrencilerine anlatıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, İZEV ile birlikte yaptıkları ve bu yıl birçok ödül alan Hayvanlar ve Biz projesini üniversite öğrencilerine anlattı.





İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrencileri Sektörle Buluşuyor” programının konuğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal oldu. Soysal, söyleşide Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından yapılan sosyal sorumluluk projelerini ve özel gün iletişim etkinliklerini anlattı.





Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencilerinin sektör ile ilgili sorularını da yanıtlayan Soysal'a program sonunda İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İletişim ve Tanıtım Bölümü Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Deniz Akbulut tarafından plaket takdim edildi.





“ÖĞRENCİLERE TECRÜBELERİMİZİ AKTARIYORUZ”





Program hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, “Vakit buldukça üniversiteden arkadaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Dilimiz döndükçe onlara halkla ilişkiler uygulamaları hakkında tecrübelerimizi aktarıyoruz. Bugün de çok önemli bir kurumda bir araya geldik. Bizim 2 yıldır bir parçası olduğumuz çok değerli bir sosyal sorumluluk projemiz var. Sponsoru olduğumuz İZEV’in Hayvanlar ve Biz Projesi bu yıl 14-15 ödül aldı. Ben de burada bu projemizden bahsettim” dedi.





“BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE BİLGİ KAYNAĞI OLDU”





İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İletişim ve Tanıtım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akbulut ise, “Üniversitemizin bünyesinde etkinlikler yapıyoruz ve sektörden profesyonelleri ağırlıyoruz. Bu anlamda sezonun ilk etkinliğinde Canan Soysal’ın katılımı ile yaptık. Bizim için çok değerliydi. Hem senelerini bu sektöre vermiş kurumsal iletişimci hem de kökeni gazetecilikten geliyor. Aynı zamanda iletişim mezunu. Çok keyifli bir etkinlik geçirdik. Kendisi birçok konuda öğrencileri bilgilendirdi. Özellikle yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine bilgi kaynağı oldu. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.