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Hayırsever işadamından 3.5 milyon liralık eğitim bağışı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de hayırsever işadamı Mehmet Nuri Kımıl, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 3.5 milyon lira bağış yaparak babası Yaşar Kımıl'ın ismini 24 derslikli Denizli Fen Lisesi'ne yazdırdı. Denizli Valiliği'nde...

Hayırsever işadamından 3.5 milyon liralık eğitim bağışı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de hayırsever işadamı Mehmet Nuri Kımıl, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 3.5 milyon lira bağış yaparak babası Yaşar Kımıl'ın ismini 24 derslikli Denizli Fen Lisesi'ne yazdırdı.
Denizli Valiliği'nde düzenlenen törenle, daha önce iki okul ve bir pansiyon yaptıran hayırsever işadamı Mehmet Nuri Kımıl, eğitim desteklerine bir yenisini daha ekledi. Protokol imza törenine Vali Ahmet Altıparmak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve hayırsever işadamı Mehmet Nuri Kımıl katıldı. 3.5 milyon liralık bağışı içeren protokole imza atan Kımıl, babası Yaşar Kımıl'ın ismini 24 derslikli Denizli Fen Lisesi'ne yazdırdı.
Kımıl ailesi olarak eğitime destek vermekten mutlu olduklarını söyleyen işadamı Mehmet Nuri Kımıl, "Bize bu fırsatı veren Vali Ahmet Altıparmak ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'a teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki okulumuzdan, teknoloji üreten, Ar-Ge yapan, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, ülkesini seven öğrencilerimiz yetişecek ve ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacaktır" dedi. 
Vali Altıparmak ise, Kımıl'ın, Denizli'de hayırseverliği ile bilinen bir işadamı olduğunu daha önce de kentte eğitim desteklerinde bulunduğunu söyleyerek, "Bugün de Kınıklı Mahallesi'nde bulunan Yaşar Kımıl Fen Lisesi'ne isim hakkını veriyoruz ve karşılığında eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 3.5 milyon lira Milli Eğitim'e katkı alıyoruz. Desteği için hayırseverimize teşekkür ediyorum. Hayır yapma niyetinde olanların da moral ve motivasyonlarını arttırmaya vesile olsun" diye konuştu.

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