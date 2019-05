Haydarpaşa Lisesi'ne STEM Laboratuvarı

HAYDARPAŞA Lisesi'nin 85. yılında Bahçeşehir Koleji’nin desteğiyle hayata geçirilen ‘Enver Yücel Tasarım Beceri Merkezi STEM+A Center’ düzenlenen törenle açıldı. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel tarafından, babası Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’e doğum günü hediyesi olarak tasarlanan laboratuvarda, kodlamadan, VR uygulamalarına kadar birçok alanda atölyeler bulunuyor.

Türkiye’nin en köklü okullarından Haydarpaşa Lisesi’nin 85. yılında Bahçeşehir Kolejinin desteğiyle ‘Enver Yücel Tasarım Beceri Merkezi STEM+A Center’ hayata geçirildi. Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel adına açılan laboratuvar, oğlu Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel tarafından doğum günü hediyesi oldu. Laboratuvarın açılışına, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Enver Yücel’in Haydarpaşa Lisesi’nden en yakın arkadaşı olan iş adamı Mehmet Ali Aydınlar, Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Emin Gökalp Baş, siyasetçi Mehmet Ağar, Eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış öncesi laboratuvarın yapım aşamasıyla ilgili hazırlanan bir video gösterildi. Enver Yücel bu videoyu izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Video gösteriminin ardından Enver Yücel’in 62’nci yaş günü adına hazırlanan pasta getirildi. Pastanın üzerinde bulunan Enver Yücel’in Haydarpaşa Lisesi mezuniyet diploması dikkat çekti.

4 AY İÇİNDE TAMAMLANDI

Laboratuvarı babası için bir doğum günü hediyesi olarak hazırladıklarını anlatan Hüseyin Yücel, “Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Emin Gökalp Baş, babamın aynı zamanda Haydarpaşa Lisesi'nden yatılı okul arkadaşı. Enver Bey sürekli 'Beni ben yapan Haydarpaşa Lisesi'dir' derdi. Giresun'dan bu maksatla İstanbul'a gelmiş, Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okuduktan sonra okuluna devam etmişti. Biz de 'doğum günü yaklaşırken ona ne hediye verebiliriz' diye düşündük. Emin Bey'in katkılarıyla böyle bir fikir ortaya çıktı. Akabinde Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından bu laboratuvar 4 ay içerisinde tasarlandı. Gece gündüz çalıştılar ve böyle güzel bir merkez ortaya çıktı. Gururlu ve mutluyuz çünkü çok kalıcı bir eser oldu. Dilerim bu tür projeler herkese örnek olur” dedi.

Yücel, laboratuvarda, kodlamadan, VR uygulamalarına kadar birçok atölyenin mevcut olduğunu belirterek, “Lise öğrencileri buralara gelip derslerini uygulamalı bir şekilde görecekler. Buradan güzel fikirler çıkarsa ne mutlu bize” diye konuştu.

ENVER YÜCEL: HAYDARPAŞA LİSESİ BENİM İKİNCİ DOĞDUĞUM YER

Yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'nde güzel arkadaşlıklar edindiğini anlatan Enver Yücel, "Haydarpaşa Lisesi benim ikinci doğduğum yer. Biz Haydarpaşalılar birbirimizden ve okulumuzdan hiç kopmadık. Haydarpaşa'nın logosunu gördüğüm anda o yıllara ait bütün hatıralar kafamdan şerit gibi geçti. 110 kişilik yatakhanemizden, okuldan nasıl kaçtığımıza, nasıl üşüdüğümüze dair tüm hatıralar gözümüzde canlandı. Bir anda tulumba tatlısı, kuru fasulye aklıma geldi. Bazı hocalarımı hatırladım. Haydarpaşa bizim için çok önemli bir yuvaydı. Bugün böyle bir STEM Merkezi’nin açılışından dolayı duygulandım. Haydarpaşa Lisesi Vakfı'nın Başkanı benim sınıf arkadaşımdır aynı zamanda. Oğlum Hüseyin Bey ile iletişime geçmişler. Doğum günümde benim adımı taşıyan çok güzel bir laboratuvar kurmuşlar. Son derece mutlu ve memnun oldum. Bundan sonra da Haydarpaşa Lisesi’ne katkılarımız hep devam edecek" diye konuştu.

Dünyada artık STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitim tarzının hâkim olduğunu anlatan Yücel, "Her okulun olduğu gibi Haydarpaşa'nın böyle bir laboratuvar ihtiyacı vardı. Burayı çok iyi kullanabilirlerse o sanal dünyadaki her şeyi bir anda burada uygulama içerisinde gösterecekler. Uygulamanın içerisinde öğrenecekler. Bu da onlara ileride çok yararlı olacaktır. Bu laboratuvarı seve seve kullansınlar, eksik bir şeyleri olduğunda her zaman takviye edeceğimizi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Enver Yücel açılış sonrası STEM+A Laboratuvarını gezerek öğretmenlerden bilgi aldı.