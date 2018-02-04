Hatay'da 4 ilçede yarıyıl tatili uzatıldı

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Kilis'in ardından Hatay'ın sınır ilçeleri olan Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu'da yarıyıl tatilinin 1 hafta uzatıldığı öğrenildi. Söz konusu ilçelerde ikinci yarıyıl eğitimi 12 Şubat'ta başlayacak.
Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Kilis'in ardından Hatay'ın sınır ilçeleri olan Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu'da yarıyıl tatilinin 1 hafta uzatıldığı öğrenildi. Söz konusu ilçelerde ikinci yarıyıl eğitimi 12 Şubat'ta başlayacak.
04 Şubat 2018 Pazar 17:17
Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Kilis'in ardından Hatay'ın sınır ilçeleri olan Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu'da yarıyıl tatilinin 1 hafta uzatıldığı öğrenildi. Söz konusu ilçelerde ikinci yarıyıl eğitimi 12 Şubat'ta başlayacak.
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