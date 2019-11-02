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Hadislerin referans kaynağı, Sahîh-i Buhârî

İSTANBUL,() – Hadis literatürünün en çok kabul gören ve referans alınan İmam Buhari’nin ‘Sahîh-i Buhârî’ isimli kitabı İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ) düzenlenen Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu’nda...

EĞİTİM 01.11.2019, 15:04
Hadislerin referans kaynağı, Sahîh-i Buhârî

İSTANBUL,() – Hadis literatürünün en çok kabul gören ve referans alınan İmam Buhari’nin ‘Sahîh-i Buhârî’ isimli kitabı İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ) düzenlenen Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu’nda ele alındı. Hadislerin günümüze kadar rastgele aktarılmadığını belirten İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk Sahîh-i Buhârî kitabının sempozyumda her yönü ile masaya yatırılacağını söyledi.

Tarih boyunca İslam dünyasında hadis literatürünün en çok kabul gören ve referans alınan İmam Buhari’nin ‘Sahîh-i Buhârî’ isimli kitabı 1-3 Kasım’da İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ) düzenlenen Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu’nda konuşulacak.

Dünyanın farklı ülkelerinde kendi alanlarında yetkin akademisyenler konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda üç gün süresince hem Müslüman âlimlerin hem de Batılı İslâm araştırmacıların ilgi odağı olan Sahîh-i Buhârî kitabının tüm yönleri ortaya konulacak. Buhari’nin farklı nüshaları, dünden bugünden yapılmış senet ve metin tenkitleri tartışılacak. Ayrıca Sahîh-i Buhârî’ye dair ‘Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar’ perspektifinden tebliğlerin sunulacağı sempozyumda, Sahîh-i Buhârî’nin senetleri, Sahîh-i Buhârî’ye yöneltilen klasik tarz eleştiriler, Sahîh-i Buhârî ve modern dönem eleştirileri, Sahîh-i Buhârî ve çağdaş sorunlar, Buhârî’nin kaynakları, Sahîh-i Buhârî ve Telakkî Bi’l-Kabûl, Sahîh’le ilgili muhtelif konular, Buhârî’nin şartları, Sahîh-i Buhârî ve metodolojisi gibi dikkat çekici konular ele alınacak.

İRFAN GÜNDÜZ: İMAM BUHARİ’YE GÖSTERİLEN DEĞER HZ. PEYGAMBER’E GÖSTERİLEN DEĞERDİR

Sempozyumda İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Aybakan ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel’in birer konuşma yaptı. İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, “İmam Buhari’ye gösterilen değer Hz. Peygamber’e gösterilen değerdir. Hz. Peygamber’e gösterilen değer onun Sünnet-i Saniyesine ve hadisine gösterilen değerdir” dedi.

“HADİSLER RASTGELE AKTARILMAMIŞTIR”

“İmam Buhari’nin kitabı olan Sahîh-i Buhârî Kur-an’ı Kerim’den sonra İslam medeniyeti içerisinde en önemli kitap kabul edilir. Birçok dilde bu kitap üzerine çalışmalar yapılmıştır” diye konuşan Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, “En son örneği Fuat Sezgin’in Buhari’nin Kaynakları isimli kitabıdır. Önce İslam dilleri olan Arapça ve Farsça’da, sonra da İngilizce ve Fransızca gibi birçok dilde çalışma yapılmıştır. Biz de bu kitabı burada düzenlediğimiz uluslararası sempozyumda ele alıyoruz. Kitabın içeriğini, önemini, kitabın üzerine yapılan çalışmaları, günümüz açısından önemini ele alacağız. Hadisler İslam medeniyetinin toplumsal hafızasını teşkil eder. Bu toplumsal hafıza peygamberimiz zamanında kayda alınmış, nesilden nesile devam ederek günümüze kadar gelmiştir. Rivayetin güvenilir şekilde gerçekleşebilmesi için de bir hadis metodolojisi geliştirilmiştir. Hadisler bu şekilde nesilden nesile metodlu olarak aktarılmıştır. Rastgele bir anlatım tarzı ile anlatılmamıştır. Biz de burada yaptığımız çalışma ile Sahîh-i Buhârî’nin nasıl aktarıldığını ve günümüzdeki önemini, neden insanların bu kitaba bu kadar teveccüh ettiğini ele almış olacağız” açıklamasında bulundu.

BİRÇOK ÜLKEDEN AKADEMİSYEN KATILDI

Sempozyum hakkında bilgilendirmede bulunan İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Serdar Demirel ise, “Dünyanın çok farklı yerlerinden ülkemize gelen akademisyenler Sahîh-i Buhârî’yi birçok yönüyle ele alacaklar. Bunların başında Buhari’nin tarihsel süreçte geçirmiş olduğudu tenkitler, lehte ve aleyhte yorumlar, Buhari’nin farklı nüshaları, çağdaş dönemde Buhari’ye yöneltilmiş eleştiriler bütün yönleriyle akademik bir tutarlılık çerçevesinde ele alınacak ve akademisyenler arasında müzakereler yapılacak” dedi. 

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