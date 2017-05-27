Gözleri görmese de ışık saçıyor

İZMİR'de, gözleri görmeyen Türkçe öğretmeni 26 yaşındaki Şebnem Ayna, 7 aydır gönüllü olarak Suriyeli çocuklara ders veriyor.İzmir'in Seferihisar İlçesi'ndeki Doğanbey Payamlı Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni Şebnem Ayna, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli çocukların eğitimine duyarsız kalmadı. Ayna, iki gözü görmese de her hafta cumartesi günü, Seferihisar'ın Ürkmez Mahallesi'nden, yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki İzmir kent merkezine geliyor. Elindeki bastonuyla Suriyeli çocuklara ışık olmak için yollara düşen Ayna, Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi'nin organizasyonuyla Mezarlıkbaşı semtinde bulunan Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği'nde ve Kapılar semtindeki Siverekliler Derneği'nde, 7 aydır gönüllü Türkçe öğretmenliği yapıyor.İzmir'de geçen yıl, Yaşar Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen 'Kentte İyilik Var' etkinliği toplantılarına katıldığını belirten Şebnem Ayna, "Burada, özellikle ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli ailelerin çocuklarının Türkçe öğrenme ve dillerini geliştirmeye ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Gönüllü öğretmenlik teklifini seve seve kabul ettim. Her hafta cumartesi günleri, 3 araç değiştirerek, 2 saatlik yolculuktan sonra İzmir'e gelip yine gönüllü üniversite öğrencisi Şahika Betül Çalık ile birlikte derslere giriyorum" dedi.Çocuklarla ilk karşılaştıklarında "Görme engelli bir öğretmeni ciddiye alırlar mı" diye düşündüğünü dile getiren Ayna, şöyle devam etti:"Fakat kısa sürede birbirimizle kaynaştık, birbirimizi çok sevdik. Şimdi derse giderken yolda beni görüp, 'Hocamız geliyor' diyerek koşup sarılanlar oluyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Çocukların içinde daha önceden Türkçe bilenler çoğunlukta. Ben Türkçeyi daha doğru kullanmaları, eğitimlerinde başarılı olabilmeleri için onlara destek oluyorum. Öğretmenliği çok seviyorum. Zaten okulda görmeyen bir öğretmen olmanın sıkıntısını yaşamıyorum. Okul Müdürüm Doğan Özbalık bana çok yardımcı oluyor. Veliler de bugüne kadar, görmeyen bir öğretmen olmama rağmen, 'çocuklarımız bu nedenle başarısız oluyor' eleştirisinde bulunmadı. Onlardan da büyük bir anlayış görüyorum. Sonuçta öğrencilerim için en iyisi yapmaya çalışıyorum."

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