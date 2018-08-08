(Görüntülü) YKS adaylarına ‘24 tercih hakkını da kullanın’ önerisi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () – NESİBE Aydın Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Tuğba Yağcı, devam eden üniversite tercihleri ile ilgili olarak, “Adaylar doğru bir tercih yaparken mutlaka istedikleri bölümü, merak duydukları veya ilgilendikleri bölümü tercih listelerine eklemeleri gerekiyor. 24 tercih hakkını da kullanmalarını öneriyorum” dedi. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başladı. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Tuğba Yağcı, Demirören Haber Ajansı’na () yaptığı açıklamada, adaylara önemli uyarılarda bulundu. Adayların 24 tercihin tamamını kullanmasını öneren Yağcı, adayların tercih yaparken istediği, ilgi duyduğu bölümleri tercih listelerine eklemeleri gerektiğini söyledi. Tuğba Yağcı, “Tercihler yapılırken adayların kendi sıralamasının çok üstünde birkaç okul ile başlayarak kademeli olarak kendi aralığına inmesini ve sonunda da başarı sıralamasının altındaki yerleri de yazarak tercihlerini geniş bir aralığa yaymalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu. "ÖZEL KOŞULLAR MUTLAKA OKUNMALIDIR" Bu seneki tercih kılavuzunda en büyük farkın taban puanı ve başarı sıralamasının olmaması olduğunu belirten Tuğba Yağcı, “Öğrenciler iki yıllık üniversite için Tablo-3’ü kullanacak. Dört yıllık bölümlere yerleşmek isteyenler ise, Tablo-4 kısmından yararlanacaklardır. Özellikle programların karşısında bulunan özel koşulları okuyarak, tercih listelerini şekillendirmeleri gerekiyor. Çünkü bu özel koşullarda okulların ücretlerinden, burs imkânlarına kadar hatta istedikleri yeteneklere kadar her şey belirtiliyor. Mutlaka özel koşullar okunmalıdır” dedi. "TERCİH SÜRESİ İÇERİSİNDE ADAYLAR DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK" Tercihlerin 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan Yağcı, şunları söyledi: “ÖSYM’nin aday işlemlerinden her aday bireysel olarak tercihlerini yapacaktır. Tercih süresi içerisinde adayların yaptıkları tercihler 14 Ağustos’a kadar güncellemeye açık tutulacaktır. YKS tercih süresi tamamlandıktan sonra da 2 hafta içerisinde yerleştirme sonuçları açıklanacaktır.” "ADAYLARIN BU SENE MORALİ BOZUK" Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Tuğba Yağcı, “Tercih yapmak istemeyen adaylara önerileriniz nelerdir?” sorusuna ise, şöyle yanıt verdi: “Adayların, başarı sıralamalarının puan türlerinin birleşmesinden dolayı gerilerde kalmış olması nedeniyle bu sene moralleri biraz bozuk. Fakat bu durumdan korkarak tercih yapmaktan kesinlikle vazgeçmesinler. Geçen seneye oranla sürpriz yerleşmeler olabilecektir. Özellikle bazı bölümlerin başarı sıralamasında gerilemeler bekliyoruz. Eşit ağırlık ve sözel öğrencileri bu duruma daha çok dikkat etsinler. Tercih aralığını olabildiğince geniş tutarak, tercihlerini yapsınlar.”