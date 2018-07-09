(Görüntülü) Van'da kurulan 'Çocuk Üniversitesi' eğitime başladı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan bölgenin ilk ve tek 'Çocuk Üniversitesi'nin' tanıtım toplantısı yapıldı. Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Asiye Parlak Rakap, Çocuk Üniversitesi'nde 45 öğrenciyle eğitime başladıklarını söyledi.



YYÜ'deki tanıtım toplantısına Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Demirel ile Çocuk Üniversitesi'nde eğitim görecek çocuklar ve aileleri katıldı. Van'daki çocukların yeteneklerini keşfedilmesi, bilim ve teknoloji alanında ise nitelikli eğitim almalarının sağlanması için 30 Nisan 2018'de kurulan Çocuk Üniversitesi'nde 6-9 ve 11-13 yaş çocuklara doğa okul, sanal gerçeklik, eleştirel düşünce programları uygulanacak.



YYÜ Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Asiye Parlak Rakap, Çocuk Üniversitesi'nin amacının, çocuklara bir şeyler yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatı vermek olduğunu belirterek, "Üniversite ve toplum işbirliğine dayanan bir uygulama ve çocuklarımızın sadece ders görmesi akademik anlamda yetişmesi değil, aynı zamanda oynayarak, deneyimleyerek çalışmalar yürütmesini hedefliyoruz. Üniversitemizin öncelikle bölgemize anlamlı bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımız, çocuklarımız için de güzel çalışmalar yürütmek istiyoruz" dedi.



Dr. Asiye Parlak Rakap, Çocuk Üniversitesi'nde 45 öğrenciyle eğitime başlayacaklarını ifade ederek, "Yaz döneminde açılacak sadece 3 programımız var. Bunun sebebi merkezimizin çok yeni olması. Merkezimiz 30 Nisan 2018 yılında kuruldu. Yaz dönemi için 3 program ayarladık. Bunlardan ilki 6-9 yaşa yönelik doğa okulu. Yenilikçi Fen Laboratuvarı'nda 11-13 yaş grubuna yönelik çalışmalar yürütülecek. Sanal gerçeklikte de yine 11-13 yaş grubuna yönelik çalışmalar yürütülecek. Kayıtlarımız doldu, yaklaşık 45 öğrenci eğitimlerine devam edecekler. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz. En büyük mutluluğun başarı olduğunu biliyoruz. Başvurularımızda herhangi bir kriter yoktu. Başvurularda dezavantajlı çocukların olmasını çok istedik. Ancak yaz dönemi olması ve kampüse gidiş gelişlerin çok kolay olmamasından dolayı daha çok kampüs içerisinden hocalarımızın çocuklarıyla çalışmalar yapacağız. Ancak farklı projeler ve çalışmalarla bütün çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.