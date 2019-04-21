(Görüntülü) Ünlü girişimciler başarılarının sırlarını anlattı

İSTANBUL, () – Girişimcilik Zirvesi kapsamında uzmanlar, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Emlak sitesi Zingat.com'un kurucu ortağı Mehmet Erkek, “Zingat benim dördüncü girişimim. Diğer girişimlerim başarısızlıkla sonuçlandı. İlk problemde vazgeçmemek, yeniden denemek şart” dedi. Arabam.com'un Genel Müdürü Zafer Terzioğlu ise, “Girişimcilikte beklentiyi minimumda tutmak, dayanmak, hızlı hareket etmek, müşteriyi dinlemek ve ürünü değiştirmek gerekiyor” uyarılarında bulundu.





İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Bilişim ve Teknoloji Kulübü'nün düzenlediği 'Imagine the Future Summit' Girişimcilik Zirvesi, girişim liderleri ve mentörler ile üniversite öğrencilerini bir araya getirdi. Gün boyu süren konferansta, farklı sektörlerden uzmanlar, öğrencilere baları hikayelerini paylaşıp, girişimci olmanın püf noktalarını anlattı.





Üniversitenin Florya kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe Turkcell, QNB Finansbank, Zingat.com ve Arabam.com gibi firmaların yetkili isimlerinin yanında, mentörler de katıldı. Zirvede üniversite, sivil toplum ve özel sektör iş birliği ile sürdürülebilir bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına farkındalık yaratmak, özgün, yaratıcı ve farklı iş fikirleri olan girişimci aday adaylarını cesaretlendirmek hedeflendi.





Zirvenin açılış konuşmasını yapan İAÜ Bilişim ve Teknoloji Kulübü Başkanı Vahap Özdemir ise, “Konferansı öğrencilerin girişimciliğe ilk adımı atması ve yeni fikirler oluşması için düzenledik. Oturumlarda oyunlaştırmadan, yapay zekaya, dijital paradan, fikir sunmanın püf noktalarına kadar pek çok konu tartışılacak" diye konuştu.





GİRİŞİMDEN ÖNCE SEKTÖR DENEYİMİ ÖNEMLİ





Üniversitelerde böyle etkinliklerin yapılmasını önemsediğini söyleyen Zingat.com'un kurucu ortağı ve CTO'su Mehmet Erkek, “Hayatta her zaman iyi şeyler olmuyor. Benim de iyi, kötü birkaç girişimcilik hikâyem var. Teknolojiyle birlikte değişim çok hızlı oluyor. Bazı insanlar işsiz kalırken bazılarına ise yeni iş kapıları açılıyor. Bu karışıklık içerisinde bir şeyler başarmak kolay değil. 7-8 yıl sektörde çalıştıktan sonra böyle bir girişimde bulundum. Bu çok önemli, mutlaka sektörde çalışıp deneyimlemek, problemi görmek ve çözüm ortaya koymak gerekiyor. Başka faktörler de var ama ancak ondan sonra kendi girişiminizi yapabilirsiniz. Bizim girişimimiz böyle oldu" dedi.





“ZİNGAT BENİM DÖRDÜNCÜ GİRİŞİMİM"





En başında başaramayacaklarını düşündüğünü aktaran Erkek, “Ama 'başaramayacağım' korkusuyla girişim yapmak doğru değil. Bu korkuyla girilirse zaten kaybedilir. Başaramayacağınızı düşündüğünüz yerleri görüp ona yönelik çözümler ürettiğiniz zaman başarılı olursunuz. Yine de başarısızlık söz konusudur. Kötü bir şey de değildir. Mesela, Zingat benim dördüncü girişimim. İlk girişimlerim başarısızlıkla sonuçlandı. Kaybedersiniz öğrenirsiniz, eğer oradan ders çıkarıyorsanız bu da bir başarıdır. Girişimcilere önerim, ilk problemde vazgeçmesinler, yeniden denesinler. Girişimcilik hayatı tozpembe değildir ama sonunda o tozpembe vardır. Başarılı olduk ama burada bırakmıyoruz, geldiğimiz nokta olmamız gereken nokta değil. Sürekli piyasayı dinleyeceğiz, kullanıcı odaklı çözümler üreteceğiz ve çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.





TERZİOĞLU: SEKTÖR DİJİTALE KAYIYOR





Arabam.com'un Genel Müdürü Zafer Terzioğlu ise, “Dijital tarafta ciddi potansiyel var, sektör o yöne kayıyor. Şu anda kendini bu alanda geliştiren ileride daha iyi yerlere gelecek. İleride otomotiv alım ve satım işleri kimseyi tatmin etmeyecek. Her şey dijitale yönleniyor. Türkiye açısından önümüzdeki 3 yıl içinde her alanda işler zor olacak. Çünkü kur artışları, faizler bizi çok etkiledi. Satış olmuyor. 2'nci el araç satışlarında ekspertiz zorunluğu olumlu bir karar. İşini iyi yapan kalacak, merdiven altı çalışanlar ise elenecek" dedi.





GİRİŞİMCİLİĞİN 5 ŞARTI





Türkiye'de girişimcilerin sermayesinin genelde eksik olduğunu belirten Terzioğlu, “Girişimcilikte iyi fikir yetmiyor. Ekip ve biraz sermaye lazım. Türkiye'nin eksiklerinden bir tanesi girişimci sermayesidir. Ülkemizde girişimcilik biraz zor, beklentiyi minimumda tutmak, dayanmak, hızlı hareket etmek, müşteriyi dinlemek ve ürünü değiştirmek gerekiyor. Sabretmek şart, herkes 1 yıl içinde bir şeyler yapacağını düşünüyor ama 3-5 yıl sürüyor ve sürekli geliştirilmesi gerekiyor. Tutarsa da dijital bir iş olduğu için muazzam bir hacim yaratıyor" diye konuştu.





AYKUL: GİRİŞİMCİLİK CESARET İŞİDİR





Gençlerin daha üniversitedeyken böyle konferanslar düzenlemesinin kendisine umut verdiğini söyleyen Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu Gamfed Türkiye Temsilcisi Mona Aykul da, konferansta 'oyunlaştırma' üzerine bir sunum yaptı. Aykul, “Gamfed'de bizler gönüllülük esasına dayanarak 'oyunlaştırma' kavramını gençlere, çalışanlara, okullara doğru anlatıp bunu yaygınlaştırmak için çabalıyoruz. Oyunlaştırma, aslında bizim oyundan tanıştığımız bütün elementlerin, davranışların, psikolojinin oradan alınıp gerçek hayata entegre edilmesidir. Oyun oynarken gösterdiğimiz keyfi, isteği, zevki iş alanlarımıza da aynı istek ve keyifle aktarabiliriz. Aslında, girişimcilik büyük bir cesaret işidir. Cesaretle birlikte kişinin motivasyonu çok çabuk düşebilir. Buna oyunlaştırmayı dahil edersek, güzel duygular da beraberinde gelecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.