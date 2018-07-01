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(Görüntülü) Sivas'ta YKS'nin 2'nci oturumu heyecanı

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) bugün gerçekleştirildi. Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik...

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) bugün gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nın (TYT) ardından, bugünde ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okula gitmeye çalışan öğrenciler, geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. Tek oturum olarak 135 dakika sürecek sınav için öğrenciler önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15'de başlayan sınav için 09.00'da açılan kapılar, 10.00'da kapatıldı. Okul önlerinde sıkı denetim alan polis ekipleri, sınava giren öğrencilerin üzerilerini arayıp, kimlikleri kontrol etti. Adayler sınav heyecanı yaşarken, yakınları da dışarıda gölgelik alanlarda bekleyerek ve dua ederek bekledi. Sınava giriş saatini kaçıran bazı öğrenciler içeri alınmadı. Sınava girişte ÖSYM'nin koyduğu yasaklar aynen uygulandı.

 

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