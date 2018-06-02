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İstanbul'da LGS heyecanı
İstanbul'da LGS heyecanı
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(Görüntülü) Sivas'ta öğrenci ve velilerin LGS heyecanı

SİVAS'ta binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde çocuklarını bekledi. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan LGS bugün gerçekleştirildi....

SİVAS'ta binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde çocuklarını bekledi.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan LGS bugün gerçekleştirildi. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisi, 'nitelikli' liseye yerleşebilmek için sınavda ter döktü. İki bölümde gerçekleştirilecek LGS'de ilk oturum saat 09.30'da başlayıp, 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlanacak. Önceki sınavlarda öğrencilerin mağdur olmasına neden olan 15 dakika kuralı ise LGS'de uygulanmadı.

Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sınavın birinci bölümünde sözelden 50 soru, ikinci bölümde ise sayısal 40 soru yer aldı. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri'nden sorular yöneltildi.

Öğrenciler sınavda sorularla mücadele ederken, okul bahçelerini dolduran aileleri de heyecanla bekledi. Kimi veliler kitap okuyup el işi yaparak zaman geçirmeye çalışırken, bazı veliler de Kuran okuyarak çocuklarının başarısı için dua etti.

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