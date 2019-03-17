(Görüntülü) Prof. Dr. Sinan Alçın: Geleceğin ekonomilerini yakalamak için Eğitim 4.0 şart

İSTANBUL, () - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğretim Üyesi ve Ekonomist Prof. Dr. Sinan Alçın, "Geleceğin ekonomilerini yakalamak için Eğitim 4.0 şart" dedi. İstanbul Kongre Merkezi'nde eğitim zirvesi kapsamında düzenlenen Endüstri 4.0 ile Eğitimde Dönüşüm: Nereye ve Nasıl Gidiyoruz başlıklı panelde İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğretim Üyesi ve Ekonomist Prof. Dr. Sinan Alçın konuşmacı olarak yer aldı. Uzmanlar panelde Eğitim 4.0'ın ne olduğunu anlatarak önemine vurgu yaptı. EĞİTİM 4.0 NEDİR? Eğitim 4.0'ın adını Sanayi 4.0'dan aldığını belirten İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, "Dördüncü Sanayi Devrimi'ndeyiz, her şey akıllı yaşam ve cihazlar üzerine kurulu. Haliyle ileride bu akıllı cihazları tasarlayacak veya akıllı şehirlerde yaşayacak insanlık gerekiyor. İşte bunun içinde okullar ve eğitim kendini güncelliyor. Haliyle Sanayi 4.0 ve Eğitim 4.0 ile devrim diyebileceğimiz yeni yöntemler, bakış açısı beraberinde geliyor" dedi. "GELECEKTE BİZİ DİJİTAL BİR YAŞAM BEKLİYOR" Teknolojideki gelişmelerin, çocuğun dünyaya geldiğindeki ortamını önemine vurgu yapan Kutoğlu, "Z kuşağı diyoruz onlar dijital dünyanın çocukları, bizim doğduğumuz dünya ile onların doğduğu dünya arasında çok fark var. Biz analog, onlar dijital dönemin insanları. Gelecekte de bizi dijital bir yaşam bekliyor. Bu sebeple onların eğitiminde dijital dünyaya hazırlık çok önemli. Haliyle yapay zeka ve nesnelerin interneti olmazsa olmaz. Bunun içinde anaokulundan itibaren pek çok yeniliğin devreye girmesi gerekiyor. Aslında Eğitim 4.0 bunların tamamını kapsayan bir çatı" diye konuştu. KÜLTÜR KOLEJİ VE KÜLTÜR2000 KOLEJİ'NDE EĞİTİM 4.0 UYGULAMALARI Eğitim 4.0 uygulamalarına 4 yıl önce başladıklarını söyleyen Kutoğlu, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji'nde eğitim 4.0 uygulamaları 4 yıl önce başladı. İnovasyon merkezimizi kurduk. Bu merkezle robotik laboratuardan, kodlamaya kadar pek çok farklılık getirdik. Öğrenciler buna büyük ilgi gösterdi. Anaokulundan itibaren algoritmik düşünmeyi ve kodlamayı devreye aldık. Lise öğrencileri kodlama dilini öğrendi. Bu dili kullanarak kodlama yaptılar, bu senenin başında Türkiye'de lise düzeyinde ilk ön kuluçka merkezini öğrencilerin hizmetine sunduk. Şu anda ön kuluçka çalışmaları devam ediyor çocukların pek çok projesi var. Bununla birlikte pek çok yeni uygulama başlattık" ifadelerini kullandı. ÖĞRENME MODELLERİ GÜN GEÇTİKÇE DEĞİŞİYOR Sanayi 4.0 veya geleceğin ekonomilerini yakalayabilmek için Eğitim 4.0'ın şart olduğuna dikkat çeken İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist Prof. Dr. Sinan Alçın ise, "Japonya'daki ilk robot öğretmen meslekte 9 yılını doldurdu, ücretini de şarj olarak alıyor. Rutin işler yapay zekaya devredilip, daha yaratıcı işlerde ise insanlar olmaya devam edecek. TÜSİAD'ın, Türkiye'nin Sanayi 4.0 haritasını çıkarmaya dönük bir çalışması oldu. Raporda ortaya çıkan tablo şu; Türkiye Sanayi 2.5'ta. Yani biraz gerideyiz. Neden gerideyiz?Aslında en problemli alan insan, insanın mental dönüşümü gerekiyor.Geleceğine ekonomilerine uygun, bu süreci anlayacak, yönlendirecek, bir adım öne geçecek kuşakları yaratabilmek için bu insanların eğitilmesi gerekiyor. Eğitimde ilk ve ortaöğretimle, yükseköğretimde ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Tabi öğrenme modelleri gün geçtikçe artıyor" dedi. EĞİTİMDE YENİDEN DÖNÜŞÜM ŞART Prof. Dr. Alçın, "Robotlar derse girebilir ama burada bildiğimiz klasik ders tanımı da değişiyor. Birinin birilerine bir şey anlatıp, ikna etmeye çalıştığı bir süreç değil karşılıklı olarak öğrenim sürecinin gerçekleştiği,öğrencilere araçların kazandırıldığı, öğrencilerin bu araçlarla sorunları çözerek meselelere hakim olduğu ve değiştirme gücüne sahip olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Aslında muhakeme gücünün tekrar kazanılmasına dönük bir eğitimde yeniden organizasyon şart" ifadelerini kullandı.