(Görüntülü) Prof. Dr. Nasuh Uslu: Filistinlilerin varlığı unutulmuş gibi davranılıyor

İSTANBUL, () - İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA), Uluslararası Filistin Konferansını düzenledi. Prof. Dr. Nasuh Uslu, “70 seneye rağmen Filistinliler hala devletlerine sahip olamadıkları gibi en temel haklarını özgürlüklerini de kullanamıyorlar, insanlık dışı şartlar içerisinde yaşıyorlar. Neredeyse Filistinlilerin varlığı unutulmuş gibi davranılıyor” dedi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) bünyesinde faaliyet gösteren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA), Uluslararası Filistin Konferansına ev sahipliği yapıyor. ‘Filistin Sorunu: Tarihi, Jeopolitiği ve Gelecekteki Beklentileri İncelemek’ temasıyla düzenlenen yarın sona erecek konferansta, dünyaca ünlü uzmanlar Filistin'in devam eden sorunlarıyla ilgili bölgesel ve küresel konuları tartışıyor. Bu yıl düzenlenen konferansa, yaklaşık on ülkeden 25’in üzerinde konuşmacı katılım sağladı. Programın açılını CIGA Direktörü Dr. Sami A. Al-Arian, İstanbul Medeniyet ve İrfan Derneği Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Ümmet Vakfı’nın CEO’su Mehmet Mahsum Yün ve üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Uslu yaptı. Bu uluslararası konferans serisini 5 yıldır yaptıklarını belirten CIGA Direktörü Dr. Sami A. Al-Arian, “Bu sene konu olarak ilk defa Filistin’i seçtik. Yaklaşık 70 yıldır bütün dünyayı etkileyen bu konuda daha fazla farkındalık yaratmamız gerekiyor. Çok değerli isimler ile bu konuyu tartışarak sonucunda bir analiz sunmayı hedefliyoruz” dedi. “İSRAİL DEVLETİNİN YANINDA FİLİSTİN DEVLETİNİN DE OLMASI GEREKİYOR” Program hakkında bilgi veren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Uslu, “Amerika’dan, Avrupa’dan, Güney Afrika’dan, Filistin’den konusunda uzman çok sayıda katılımcı Filistin’in tarihini, jeopolitiğini ve karşılaştığı sorunları ayrıntılı bir şekilde ele alacak. Tabi ki Filistin sorunu dünyanın kronik ve bir türlü çözülemeyen meselelerinden bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri aslında uluslararası toplum Filistin’de iki devlet görmüşken, bu konuda Güvenlik Konseyi’nin kararları var. Yani İsrail devletinin yanında bir de Filistin devleti olması gerekiyor ve onun da başkenti doğu Kudüs olmalı. Ama geçen 70 seneye rağmen Filistinliler hala devletlerine sahip olamadıkları gibi en temel haklarını özgürlüklerini de kullanamıyorlar, insanlık dışı şartlar içerisinde yaşıyorlar” dedi. “TRUMP BİRÇOK İLKEYİ AYAKLAR ALTINA ALIYOR” “Tabii günümüzde özellikle Amerikan başkanı Trump, Filistin sorunuyla alakalı uluslararası toplumun kabul ettiği birçok ilkeyi ve anlayışı ayaklar altına alıyor” diyen Prof. Dr. Uslu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Trump, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal etmesini tanıyor, Yahudi yerleşim yerlerinin hukuka uygun olduğunu söylüyor, Amerika’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyor. Dolayısıyla Amerika’nın dünyanın en güçlü devleti olması nedeniyle Filistinliler aleyhine ciddi gelişmeler oluyor. Tabi ki uluslararası toplumun geri kalanı Amerika’nın bu girişimlerini kabullenmiyor. Güvenlik Konseyi’nde Amerika’nın kendi attığı adımlar çerçevesinde karar çıkarması mümkün değil. Ve uluslararası toplum hala Filistinlilerin haklarının tanıyor ve onun için mücadele eden değişik gruplar, sivil toplum kuruluşları var. Ama işin acı olan bir tarafı, zamanında Filistin sorununa destek vermiş gözüken, Filistin sorununu kendi siyasi çıkarları için kullanan birçok Arap devleti şu anda İsrail’deki hükümetle neredeyse açık ittifak içerisine girecek. Amerikalıların attığı adımlar çerçevesinde Filistin’de ortaya çıkan değişimlere ciddi tepki vermiyorlar. Neredeyse Filistinlilerin varlığı unutulmuş gibi davranılıyor.”