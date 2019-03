(Görüntülü) Öğrencilerden örnek davranış: Sahildeki çöpleri temizlediler

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, () – ‘Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Adımlar’ Projesiyle öğrenciler, park ve kıyı şeridindeki çöpleri temizledi. Öğrenciler ‘Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Adımlar’ Projesi kapsamında Haliç Parkı’ndaki ve kıyı şeridindeki çöpleri topladılar. Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Servet Aşan, bu tarz etkinlikler düzenleyerek farkındalığı amaçladıklarını söyledi. “FARKINDALIK İÇİN ÇABALIYORUZ” Proje hakkında bilgi veren Aşan, “Kulüplerimizle ortak çalışmalarımız oluyor. Sosyal sorumluluk projelerinde, Haliç Üniversitesi kulüpleri, öğrenci konseyimiz ve Haliç öğrencileri olarak her zaman çabalıyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bugün buraya ‘Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Adımlar’ başlığıyla geldik. Çocuk istismarı, kadına şiddet, obezite, otizm gibi konularda farkındalık yaratmaya çalıştık. Umarım amacımıza bir nebze olsun ulaşabilmişizdir. Haliç Üniversitesi öğrencileri olarak bize düşen, her adımımızda daha güzel bir dünya için çabalamak” ifadelerini kullandı. BELEDİYEDEN DE DESTEK GELDİ Belediyeden de ekipman desteği aldıklarını söyleyen Servet Aşan, “Sağlıklı yaşam için temiz adımlar atıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte parkı ve kıyıyı temizliyoruz. Belediyemiz de destek oldu, belediyeden gelen temizlik malzemeleri ile etkinliğimizi sürdürüyoruz. Sınav haftamız olmasına rağmen birçok öğrenci projemizde yerini aldı ve canla başla çalışıyor. Çünkü her adımımız farkındalık oluştursun istiyoruz” dedi. “BU PROJELER DAHA ÇOK GÜNDEME GELMELİ” Sosyal sorumluluk projelerinin daha çok gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizen Aşan, “Umarım ülkemizde ve dünyamızda da bu konular daha çok gündeme gelir ve insanlar daha bilinçli davranır. Biz, her adımımızda daha düzenli bir dünya için çalışıyoruz. Katılan herkese teşekkür eder, ülkemizde herkesin bu konuları bir defa daha düşünmesini temenni ederiz” diye konuştu.