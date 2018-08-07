Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

(Görüntülü) Öğrenciler yazmak istedikleri üniversiteleri tek tek görmeliler”

Selin GÜRSEL – Fatih DURMUŞ / İSTANBUL, () - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanması ile aday öğrencilerin dahil olduğu üniversite süreci tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün başlayan tercih dönemi 14...

Selin GÜRSEL – Fatih DURMUŞ / İSTANBUL, () - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanması ile aday öğrencilerin dahil olduğu üniversite süreci tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün başlayan tercih dönemi 14 Ağustos’a kadar sürecek. Yeni sistemi ve tercih dönemini değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu,“Başarı sıralamalarıyla ilgili bir takım sıkıntılar vardı. O konuda YÖK belli adımlar attı ve adayları rahatlattı. Ayrıca öğrenciler yazmak istedikleri üniversiteleri tek tek görmeliler. 2018 yılında görmediği bir üniversiteyi yazan arkadaşımız yanlış tercih yapmış demektir” dedi.


 

Bu yılki tercih dönemiyle ilgili söylenecek birçok şey olduğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, “Geçtiğimiz senelere nazaran daha farklı bir durum söz konusu. Adaylar bu konuyu yeterince takip ettiler, öğrenmeye çalıştılar. Bu sene başarı sıralamalarında biraz farklılıklar var. Eşit ağırlıkçılar ve sözelciler biraz zorlanıyorlar. Diğer taraftan başarı sıralamalarıyla ilgili bir takım sıkıntılar vardı. O konuda YÖK belli adımlar attı ve adayları rahatlattı” şeklinde konuştu.


 

“EMEKLERİN HEBA OLMAMASI İÇİN BU İŞE ZAMAN AYIRACAKLAR”


 

Tercih dönemine zaman ayırmanın önemine değinen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, “Tabii şimdi biz bu yılki tercih dönemi için adaylarımıza her zamanki tavsiyelerimizden önce şunu söylemek durumundayız.Bu yıl maalesef sisli bir ortam var. Doğru tercih yapmak adına, bugüne kadar verilen emeklerin heba olmaması, bu yıl aldığımız puanla üniversiteli olabilmek için muhakkak bu işe zaman ayıracaklar” dedi.


 

“YAZMAK İSTEDİKLERİ ÜNİVERSİTELERİ TEK TEK GÖRECEKLER”


 

Aday öğrencilerin rehber öğretmenlerle puanları ve başarı sıralamalarını değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Kutlu konuşmasına şöyle devam etti:


 

“Bölüm tercihi yaparken muhakkak akademisyenlerle oturup bu bölümler arasındaki farkları konuşmalılar. Yazmak istedikleri üniversiteleri tek tek görmeliler. Bunun altını mutlaka çiziyorum. 2018 yılında görmediği bir üniversiteyi yazan arkadaşımız yanlış tercih yapmış demektir zaten. Doğru tercihin birinci koşuluna her zaman bunu koyacağız. Görmediğimiz bir üniversiteyi yazmayacağız. Puanları ve başarı sıralamalarımızı uzmanlarla beraber değerlendirmeden listelerimizi oluşturmayacağız. Tüm bunları yaptıktan sonra diğer konuları yani ‘Ben acaba hangi mesleği hedefliyorum’, ‘5 yıl sonra nerede olmalıyım’ sorularını masaya yatırmalılar”


 

“AMACIMIZ ÖĞRENCİNİN EMEĞİ HEBA OLMASIN”


 

Girilen sınavları ve yapılan tercihleri öğrencilerin gelecekleri için yaptığı yatırımlar olarak değerlendiren Kutlu, “Dolayısıyla arkadaşlar ve anne babalar bu dönemde bütün vakitlerini bu tercih sürecine ayırmalılar. Şu an Türkiye’nin her yerinde tercih merkezleri var. Sadece bizim, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 81 ilde 334 farklı tercih merkezi var. Burada amacımız, hiçbir öğrencimizin gösterdiği çaba, çalışma, ailenin yaptığı yatırım, alınan puanlar heba olmasın” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328