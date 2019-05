(Görüntülü) Öğrenciler ‘STEM Day’de projelerini sergiledi

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () – Bahçeşehir Koleji tarafından her yıl düzenlenen ‘STEM Day’ kapsamında öğrenciler projelerini sergiledi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, STEM projeleriyle öğrencilerin disiplinler arası çalışmayı öğrendiklerini belirterek, “Öğrenciler projelerinde hesaplamayı, kod kullanmayı, yazılımı ve matematiği nasıl projeye dönüştürebileceklerini öğrendiler ama bundan daha da önemlisi iş birliğini öğrendiler” dedi. Bahçeşehir Koleji tarafından her yıl düzenlenen STEM Day’in 4’üncüsü, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki kampüslerinden 27 STEM projesinin sergilendiği STEM Day’de akademisyenler ve eğitimcilerin konuşmalarıyla STEM eğitimi her yönüyle ele alındı. Öğrenciler proje odaklı STEM yaklaşımıyla disiplinler arası çalışma prensibiyle hazırladıkları projelerini sundu. STEM Day kapsamında düzenlenen STEM Talks ise eğitimcilerin, akademisyenlerin ve STEM eğitimiyle ilgilenen herkesin katıldığı bilgi aktarım platformu olarak gerçekleşti. “DİSİPLİLER ARASI ÇALIŞMA BECERİSİ KAZANDIRIYORUZ” Birlikte çalışma kültürüne vurgu yaparak farklı disiplinlerden yararlanma becerisi kazandırmanın önemli olduğunu söyleyen Özlem Dağ, “STEM, matematik, mühendislik, fen ve teknolojiyi bir araya getiren ve proje tabanlı bir yaklaşımla eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin öğretmenleriyle hayal etmesini, düşünmesini tasarlanmasını bunları uygulamaya geçirmesini sağlayan bir eğitim yaklaşımı. Bahçeşehir Kolejinde STEM eğitiminin temelinde yer alan disiplinler arası çalışma becerisi, erken çocukluk eğitiminden itibaren kazandırılıyor. Bahçeşehir Kolejinde geleceğin mühendislerini, doktorlarını, yazılımcılarını yetiştiriyoruz. Ancak Bahçeşehir Kolejinden aynı zamanda bilime, teknolojiye, matematiğe ve giriş seviyesinde mühendislik bilgisine sahip girişimciler, sanatçılar, iletişim profesyonelleri, iş insanları ve psikologlar, sosyologlar çıkacak. STEM eğitimi, her alanda bilgili ve hangi alanda uzmanlaşırsa uzmanlaşsın farklı disiplinlerden yararlanma becerisine sahip bireyler yetiştirebilmemiz için en önemli dayanağımız” diye konuştu. “ÖĞRENCİLER İŞ BİRLİĞİNİ ÖĞRENİYOR” Türkiye genelindeki tüm Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin STEM projeleri geliştirdiklerini belirten Özlem Dağ, “Bütün disiplinler bir arada çalışıyor ve hayal ettiklerini, düşündüklerini, tasarladıklarını teknolojiyi kullanarak hayata geçiriyorlar. Projeler sayesinde öğrenciler, yaşam becerilerini her noktada hayata geçirebilecekleri ve matematik, teknoloji, fen, tarih ve sosyal bilimler ile ilgili öğrendiklerini bir araya getirip bunları problem çözme becerileriyle tasarıma dönüştürebilecekleri bir kazanım sağlıyorlar. Öğrenciler projelerinde hesaplamayı, kod kullanmayı, yazılımı ve matematiği nasıl projeye dönüştürebileceklerini öğrendiler ama bundan daha da önemlisi iş birliğini öğrendiler. Öğrencilerimiz, uyum içerisinde birlikte çalışabilmeyi ve bunu özgüvenle aktarabilmeyi öğrendi. O açıdan bizim için çok değerli bir gün” ifadelerini kullandı. "GELECEK YILLARDA DA DEVAM EDECEK" Özlem Dağ, ‘Stem Day’in gelecek yıllarda da devam edeceğini belirterek, “4’üncüsü düzenlenen sergilerimiz bundan sonra da devam edecek. Son üç yıldır bu sergiler çok daha geniş kapsamda halka ulaşıyor. Çocuklarımız, sadece kendi öğrencilerimize ve öğretmenlerimize değil merak eden, ilgilenen, sanata ve bilime somut olarak dokunmak isteyen herkese yaratıcılıklarıyla ulaşıyor” diye konuştu. STEM Day’de konuşmalar, BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu ile devam etti. Etkinliğe katılan öğrencilere katılım sertifikalarının ve hediyelerinin takdiminin ardından STEM projeleri gezilerek öğrencilerden açıklamaları dinlendi. Öğleden sonra başlayan oturumda ise Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcıları Hale Güneş ve Dr. Özge Aslan, Okul Öncesi Bölüm Başkanı Tuğba Abanoz, STEM Bölüm Başkanları Benay Tümkaya ve Cüneyt Dostoğlu ile devam etti.