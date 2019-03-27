(Görüntülü) Numan Kurtulmuş: Üniversitelerin sanayi ve toplumla iç içe olmasını istiyoruz

İSTANBUL, () - İSTANBUL Gedik Üniversitesi Pendik Ana Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Biz üniversitelerin sanayi ve toplumla iç içe olmasını istiyoruz. Artık toplumdan kopuk, sanayi ile işi olmayan, Türkiye'nin gelişmesinde katkısı olmayan üniversiteler olmaz. Dolayısıyla hem kendi aralarında yarışmaları hem de toplumu ileriye götürecek projelerle katkı sunacak üniversitelerin olması lazımö dedi.



İstanbul Gedik Üniversitesi Pendik Ana Kampüsü Temel Atma Töreni yapıldı. Törende AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Pendik Sanayici İşadamları Dernek Başkanı ve AK Parti Pendik Belediye Başkanı adayı Ahmet Cin, İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, üniversite Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ve üniversite Öğrenci Komisyonu Başkanı Pınar Eylem Yılmaz konuşmaz yaptı.





“YAŞAYAN ÜNİVERSİTELERİN OLMASI GEREKİYOR"



Pendik'te gerçekleşen törende konuşan Numan Kurtulmuş, “Üniversitelerimizin hem sayısının artmasını hem de üniversiteler arası rekabetin artarak kalitenin yükselmesini arzu ediyoruz. Burada yeni bir kampüs inşaatı yapılıyor. İnşallah burada pırıl pırıl çok sayıda gencimiz yetişecek. Hem fakültelerin hem de araştırma merkezinin çok değerli katkıları olacak. Biz üniversitelerin sanayi ve toplumla iç içe olmasını istiyoruz. Artık toplumdan kopuk, sanayi ile işi olmayan, Türkiye'nin gelişmesinde katkısı olmayan üniversiteler olmaz. Dolayısıyla hem kendi aralarında yarışmaları hem de toplumu ileriye götürecek projelerle katkı sunacak üniversitelerin olması lazım. Yaşayan üniversitelerin olması gerekiyor. Onun için bu kampüsün hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorumö dedi.



“İstanbul'da hem üniversitelerimizin hem de üniversitedeki öğrenci sayılarının arttığını biliyoruzö diyen Kurtulmuş, “Güzel bir yarış başladı. Bu yarışın Türkiye'ye çok büyük katkısı olacak. Geçtiğimiz dönemlerde kaçırdığımız, ıskaladığımız küresel rekabete ayak uydurma bakımından da bu sanayi 4.0'ı yakalayacağız. Yüksek teknolojinin verdiği imkanları kullanacağız. Ufku açık, gerçekten dünya ile rekabet edebilen yeni genç nesillerimiz vasıtasıyla Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz" ifadelerini kullandı.





“YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"



2011 senesinde kurulan İstanbul Gedik Üniversitesi'nin birçok farklı kampüste eğitime devam ettiğini belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, şöyle konuştu:



“Kampüs olarak Pendik'i seçtik çünkü sanayi kuruluşlarımız da burada. Çeşitli yerlerde yatırımlarımız olmasına rağmen ana yatırımlarımızın birçoğu Pendik'te. Uzunca bir süredir de kampüsümüzün yapımı ile ilgili planlarımız ve projelerimiz vardı, nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizin iyi bir eğitim öğretim yerine kavuşması, çeşitli faaliyetler içerisinde olabilmesi için büyük bir kampüse ihtiyaçları vardı. Biz de öğrencilerimize bunu sağlayacağız. Gedik, her zaman için yatırım yapan ve yatırım yaparak büyüyen bir kuruluştur. Sadece üniversitesine değil aynı zamanda Sakarya'da İkinci Organize Sanayi Bölgesi'ne de şu ana kadar 100 milyon dolarlık yatırım yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Yaptıklarımız ülkemizin malıdır mülküdür mantığı ile ilerliyoruz."





ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ KURULACAK



Haziran ayında yapılacak olan mezuniyet törenini bu ana kampüste gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu ise, “Özellikle mühendislik açısından önemli olan araştırma ve geliştirme merkezini ve laboratuvarlarımızı kuracağız. Beş katlı farklı bir bina yapacağız. Bu bina tamamen mühendislik üzerine araştırma ve geliştirme yapabilecek şekilde konuşlandırılacak. Bu araştırma geliştirme merkezi bizim için çok önemli çünkü Gedik Holding bünyesinde bulunan fabrikaların araştırma geliştirme merkezlerinin de tamamını üniversitemize dahil edeceğiz. Ve 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde diğer fakülteleri de buraya taşıyarak eğitim öğretimimize devam edeceğizö dedi.



Pera'da yeni bir kampüs yaptıklarını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Utlu, o kampüste hukuk ve güzel sanatlar fakültesinin olacağını belirtti.





YEŞİL KAMPÜS OLACAK



Hedeflerinin, buradaki ana kampüs ile öğrencilere üniversite hayatını en güzel şekliyle yaşatmak olduğunu belirten Prof. Dr. Utlu, “Biz burada özellikle son teknolojiyi kullanacağız. Hem laboratuvarlarında hem de sınıflarında öğrencilerimize verilmesi gereken ne varsa vermek istiyoruz. Kampüs yaklaşık olarak 75 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek. Bin 500 kişilik futbol stadyumu, 2 tane farklı tenis sahası, kapalı spor sahası ve yüzme havuzları olacak. 8 binadan oluşan ve her bir fakülteyi içerisinde ayrı ayrı konumlandıracak olan fakülte binaları olacak ve bunun ötesinde çok ciddi bir sosyal alan oluşturacağız. Biz burayı yeşil kampüs olarak düşünüyoruz, kendi kendini yönetebilen ve üretebilen bir kampüs olarak değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Hülya Gedik ve Prof. Dr. Zafer Utlu tarafından günün anısına Numan Kurtulmuş, Erol Kaya, Dr. Kenan Şahin ve Ahmet Cin'e plaket takdim edildi. Tüm protokol mensuplarının sahneye gelmesiyle birlikte dua edildi. Duanın ardından butona basılarak inşaatın temeli atıldı.