(Görüntülü) Muharrem Usta’dan dereceyle mezun olan öğrencilere iş müjdesi

Mütevelli Heyet Başkanı olduğu İstinye Üniverstesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilere iş müjdesi veren Muharrem Usta törende yaptığı konuşmada okulu birinci, ikinci ve üçüncülükle tamamlayan öğrencilere; kendilerine ait hastanelerden birinde istedikleri zaman iş başı yapabileceklerini söyledi. Üniversitenin Topkapı Yerleşkesi'nde düzenlenen törende Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitimini tamamlayan öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı. Hem öğrenciler hem de kendileri için önemli bir günde bir arada olduklarını belirten İSÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Muharrem Usta, “Bundan sonra onları çalışma hayatı bekliyor. Üniversitelerin en çok övünecekleri şey ailelerinden emanet aldıkları çocukları hayata iyi bir eğitimle hazırlayabilmektir. Ben buradan mezun olan gençlerimizin hem kamuda hem özel sektörde nitelikli bir şekilde yer alacağını düşünüyorum. Biz onlara ayrıca iş imkanı da sunduk. Not ortalaması belli bir barajın üzerinde olan mezunlarımıza hastanelerimizde öncelikli olarak iş fırsatı sağlayacağız. Ayrıca okulu birinci, ikinci ve üçüncülükle tamamlayan öğrencilerimiz istedikleri hastanemizde istedikleri zaman işe başlayabilecek” diye konuştu. “DİPLOMA HAYATTAKİ SADECE BİR DURAK” Gençlere ve Türkiye’ye katkı sağlamak adına eğitim sektörüne adım attıklarını dile getiren Usta, “Öğrencilerle bir araya geldiğimizde insan hayatın tüm yorgunluğunu unutuyor. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Gençlere tavsiyem eğitimle ilgili gelişimlerini sürdürmeye devam etsinler. Diploma sadece hayattaki bir durak. Bundan sonra her gün daha iyisini yapmaları, kendilerini geliştirmeleri için eğitime çok önem vermeleri lazım” dedi. “ONLARIN BAŞARISI BİZİM DE BAŞARIMIZ OLACAK” Öğrencilerin iki sene boyunca sıkı bir eğitim aldıklarını dile getiren İSÜ Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Özelikle hastanelerimizde uygulama ağırlıklı eğitimler aldılar. Zaten çoğu hemen çalışma hayatına başlayacak, iş görüşmelerini büyük oranda tamamladık. Bu onlar için sevindirici bir durumdur diye düşünüyorum. Kapsamlı bir şekilde kurduğumuz üniversitemizden bugün ilk çıktıları alıyoruz. Çok heyecanlıyız. Çünkü öğrencilerimiz hayat boyu diplomamızla yaşayacaklar. Onların her başarısı bizim de başarımız olacak. O nedenle hepsini yakından izleyip başarılarıyla gurur duymak istiyoruz” diye konuştu. Okulu birincilikle tamamlayan Ameliyat Hizmetleri Programı mezunu Yıldız Bülbül ise duygularını, “Okuldan, arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzgünüm. Ama birinci olarak mezun olmak çok güzel. Okul bize sadece yeni arkadaşlıklar kazandırmadı burada çok güzel bir eğitim de aldık. Bütün derslerimizi dolu dolu işledik. Bundan sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bölümümü 4 yıllığa tamamlamak ve bu eğitimi de İstinye Ünivresitesi’nde almak istiyorum” şeklinde ifade etti.