(Görüntülü) Mektebim Okulları CEO'su Sancak: Özel okullar Ar-Ge merkezi olarak kullanılabilir

İSTANBUL, () - İstanbul Eğitim Günleri ve Özel Okullar Zirvesi kapsamında ‘Türk Eğitim Sisteminde Özel Okulların Yeri ve Gelecek Perspektifleri’ başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşan Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Fuat Sancak, devletin özel okulları Ar-Ge merkezi olarak kullanabileceğini söyledi. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayda, 2023 vizyon belgesi çerçevesinde; özel öğretim kurumlarının mevcut durumları analiz edildi, sektördeki mevcut sorunlar ve çözümleri konuşuldu. Özel eğitim kurumlarının bugünü ve geleceği ele alındı. Panele İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız, MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cem Gülan, Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Fuat Sancak, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ve sektör temsilcileri katıldı. "ÖZEL OKULLAR FARKLI VE EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYOR" Fuat Sancak, "Özel eğitim kurumları devlet okullarının yanında küçük olmalarına rağmen esnek olup, değişik modelleri uygulayabiliyorlar. Şu anda eğitim kurumlarının benzer müfredatları yok. Herkes farklı bir şeyler ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu anlamda hızlı hareket edebiliyorlar. Özel öğretim kurumlarını devlet Ar-Ge merkezi olarak kullanabilir. Hakikaten de o şekilde çalışıyoruz. Bu şekilde kullanılırsak devlet okullarımıza ciddi anlamda faydamız olur. Eğitim standartlarının birbirine yaklaşmasına faydamız olur. Ülkemiz içinde ciddi yol katetmiş oluruz" dedi. Okulun teknolojiyi kullanmak noktasında gayet iyi durumda olduğunu belirten Sancak, "Teknoloji okulun her kademesinde kullanılıyor. Akıllı tahtalardan tutun kodlama eğitimlerine kadar teknolojiyi kullanıyoruz. Çağı yakalamak için kullanmak zorundayız, çocuklarımızı da böyle eğitmeliyiz" diye konuştu. UNESCO İLE STEM MÜFREDATI İŞ BİRLİĞİ Dünyanın çatı kuruluşu olan UNESCO ile STEM müfredatı üzerine bir çalışma başlattıklarını söyleyen Sancak, "Ülkemize has uluslararası STEM eğitim müfredatı geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde bilim,teknoloji, mühendislik ve matematik alanları ön planda" ifadelerini kullandı. "ORTA VE UZUN VADELİ KALKINMA PLANLARINA İHTİYACIMIZ VAR" Eğitimin uzun vadeli bir iş olduğunu vurgulayan Sancak, "Bizim orta ve uzun vadeli kalkınma planlarına ihtiyacımız var. Çünkü eğitim çok uzun vadeli bir iş. Şu anda bir yenilik yapmaya kalktığınız zaman 10-15 yıl içerisinde ancak meyvesini alabiliyorsunuz. Eğer uzun vadeli kalkınma planlarından haberimiz olursa ona göre eğitim modelleri geliştirilir. Ülkenin geleceğine de ciddi anlamda katkı da bulunmuş oluruz. En azından işi yavaşlatmış olmayız, hızlandırırız diye düşünüyorum" dedi.