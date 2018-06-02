(Görüntülü) Manisa'da 15 bin 700 öğrenci LGS için ter döktü

MANİSA genelinde 908 salonda gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 15 bin 700 ortaöğretim son sınıf öğrencisi girdi. Öğrenciler salonlarda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının en iyi liseyi kazanabilmesi için dua etti.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan LGS için Manisa il genelindeki ortaöğretim son sınıf öğrencileri sabah saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu. Saat 09.30'da başlayacak sınavın birinci oturumu için öğrenciler, saat 08.30 sıralarında okul önlerinde hazır bulundu. Öğrenciler, sınava girecekleri salonlara polis ve sınav görevlileri tarafından aranarak ve kimlik kontrolü ile alındı.



Manisa genelinde 908 salonda toplan 15 bin 700 ortaöğretim öğrencisi en iyi liseye girebilmek için birinci oturumda yaklaşık 75 dakika boyunca ter döktü. Öğrenciler salonlarda soruları cevaplarken, veliler de okul bahçelerinde çocuklarının en iyi liseye girebilmesi için dua etti, Kuran-ı Kerim okudu.



Sınavda birinci oturumun ardından öğrenciler saat 11.30'da ikinci oturuma girdi. LGS sonuçları 22 Haziran tarihinde açıklanacak.