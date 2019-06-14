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(Görüntülü) Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, karnelerini aldı. Eğitim yılının sona ermesi nedeniyle Elif-Mahmut Kudeyt İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk,...

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, karnelerini aldı. Eğitim yılının sona ermesi nedeniyle Elif-Mahmut Kudeyt İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, okula ismini veren Kudeyt ailesi ile öğrenci ve velileri katıldı. Öğrencilere karnelerini dağıtan ve kentte eğitim gören 31 bin Türk ve 24 bin Suriyeli öğrencinin aynı mutluluğu yaşadığını anlatan Vali Recep Soytürk, gelecek yıl okul ve derslik sayısını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

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