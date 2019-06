(Görüntülü) Karne töreninde konuşacaklarını unutan Elif, gözyaşlarına boğuldu

KAHRAMANMARAŞ'ta 1'inci sınıf öğrencisi Elif Reyyan Evcek, sınıfa gelen kent protokolünü karşılamak için konuşma yaparken, sözleri unuttu. Gözyaşlarına boğulan Elif'i, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan teselli etti. Kahramanmaraş'ta eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene; Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arif Yenipınar katıldı. 1'inci sınıfa giren protokol üyelerini Elif Reyyan Evcek karşıladı ancak konuşmaya başlarken sözleri unuttu. Gözyaşlarına boğulan Evcek, ağlayarak sırasına geçti. Kaymakam Kadir Okatan, Elif'in yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Okatan, heyecandan sözleri unutmasının normal olduğunu belirten tekrar okumasını istedi. Bunun üzerine Elif konuşmasını tamamladı. Elif Reyyan Evcek, daha sonra aynı konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'a yaptı ve ondan da karnesini aldı. Elif, heyecanlandığı için gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, "Birden heyecanlandım. Anneme söz vermiştim yapacağıma ama sonra okudum" dedi. Daha sonra sınıftaki diğer öğrencilerin karneleri protokol üyeleri tarafından verildi. Törenin ardından bir değerlendirme yapan Kaymakam Kadir Okatan, karnenin sadece öğrenciler için bir teşvik unsuru olduğunu belirterek, "Karne sadece bir nottan ibaret değil, onlar için bir teşvik unsuru olarak görüyoruz. Sonuçta çalışmalarının karşılığında belgeyle onurlandırılması motive edilmesi çok önemli" dedi. Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise dağıtılan karnelerin öğrenci, veli ve öğretmenlerin karnesi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla karnelerdeki başarılı olarak addedilen notlar hepimizin kesik ve kırık not varsa da bizim ihmallerimizin sonucudur. Bundan dolayı velilerimizin kardeşleri dahil çocuklarımızı kesinlikle kimseyle kıyaslamamalarını rica ediyorum. Her çocuk önemlidir, özeldir. bazılar akademik olarak başarılı bazıları sosyal kültüreli sportif etkinliklerde başarılıdır. karnenin sadece sağ tarafındaki notlara bakarak çocuklarımızı değerlendirmeyelim, sol taraftaki davranışlarına bakarak değerlendirmek daha isabetli olur" diye konuştu. ÖĞRENCİLERE TRAFİK KARNESİ Karne töreninde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere trafik karnesi dağıtıp, tatile giderken anane ve babalarının yolculuk sırasında kurallara uyup uymadıklarına gören not vermelerini istedi.