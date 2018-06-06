(Görüntülü)"Karne sonrası kıyaslama özgüveni düşürüyor"

HER çocuğun kendi performansı içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Memorial Şişli Hastanesi?nden Uzman Klinik Psikolog Gizem Mine Çölümlü, karne günü yaklaşırken ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. 'Kıyaslama yapmayın' uyarsında bulunan Çölümlü, "Başkalarıyla kıyaslama, çocukta stresin, kaygının, hayal kırıklığının artmasına özgüvenin ise düşmesine neden oluyor" dedi. 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesine iki gün kala öğrencileri karne heyecanı sardı. Hem notlarını hem de öğretmenlerin yazdığı karne görüşlerini merak eden öğrenciler karnelerini almak için sabırsızlanıyor. Kardeş ya da arkadaşlar arasında yapılan kıyaslamaların çocuk üzerinde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Gizem Mine Çölümlü, her çocuğun kendi performansı içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "ANNE BABANIN TUTUMU AKADEMİK BAŞARISINI ETKİLİYOR" Anne babanın tutumunun çocuk üzerindeki etkisine değinen Gizem Mine Çölümlü, "Karne dönemi bazıları için sevinç, bazıları için de hayal kırıklığı yaratabiliyor. Burada yine çocuğun bir sonraki aşamada başarısını iniş ve çıkışlarını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi anne ve babanın tutumu oluyor. Anne ve babanın beklentilerini çocuk üzerine aktarımı ve bunun çocuk tarafından karşılanmaması sonucu çocuğa yöneltilen öfke suçlayıcı bir tavır etiket ve yargılayıcı bir konuşma çocuğun bundan sonraki akademik başarısını da etkileyen değerde olabiliyor" diye konuştu. "BAŞARISIZ NOKTALARINI TESPİT EDİN" Çocuğu başkalarıyla kıyaslama ve suçlamanın bazı psikolojik problemlere yol açabileceğini belirten Gizem Mine Çölümlü, "Kıyaslama sonucu stresin, kaygının, benlik algısının ve hayal kırıklığının arttığını, özgüvenin düştüğünü görüyoruz. Bu noktada çocuğun sıkça dışarıya yöneldiğini gözlemliyoruz. Aile ile kopuk ilişki çocuğu daha fazla dışarıya yöneltebiliyor. Çocuğun başarısız olduğu noktaları aile ile birlikte tespit etmek, başarılı olduğu alanların desteklenmesi zayıf noktalarının saptanması, çocuğun bunların farkına varmasına yönelik bir destek kanalı sağlanması önemlidir. Çocuğun gerçek başarısı yeteneklerinin kendisiyle olan sağlıklı ilişkisinin ve özgüvenin bütüncül bir yaklaşımıyla olacağı için önemli olan çocuğu bu yönde kazanabilmektir" ifadelerini kullandı. (FOTOĞRAF) (Tür: İstanbul)