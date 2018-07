(Görüntülü)Kadir Has Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı

KADİR Has Üniversitesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında 986 mezun verdi. Mezun olan öğrenciler Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen coşkulu bir törenle kep attı. Kadir Has Üniversitesi 2017-2018 akademik eğitim ve öğretim dönemi lisans ve lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan 986 öğrenci, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü düzenlenen, Mezuniyet Töreni ile diplomalarını aldı. Kadir Has Üniversitesi’nin Mezuniyet Töreni, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz,mütevelli heyet üyeleri, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. "BEYAZ GÜVERCİNLERİN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR" Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, mezun olan öğrencileri içtenlikle tebrik ederek, “Sizleri bilimin teknolojinin ve sanatın ışığında, aydınlanmış, donanımlı ve özgür bireyler olarak buradan uğurluyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde edineceğiniz deneyim ve birikimi birgün zamanı geldiğinde ülkemiz faydasına kullanmanızı diliyorum. Sizler, Türkiye’nin çağdaş bir bilim yuvasında eğitim gördünüz. Sizden sonraki nesillerinde bu fırsatlara sahip olabilmesi, ülkemizin bilim, sanat ve teknolojide ilerleyebilmesi için Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet yolundan ayrılmamanızı diliyorum” dedi. Üniversitelerin, sadece beli konularda uzmanlık eğitimi verildiği bir yer olmadığını belirten Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Hayat göreceli olarak kısa ve bir o kadar da kıymetli. Başkalarının kurguladığı hayatları yaşamayı reddedin ve başkalarının hayatlarını asla yaşamayın. Başkalarının fikirlerini aktarmak sizleri zeki ya da akıllı yapmaz. Kendinizi sevin, kendinizle yarışın, kalbinizi izleyin, yüreğinizle, sezgilerinizle cesaretle adımlarınızı atın. Böyle yaptığınızda, bilin ki arzuladığınız başarı ve mutluluk sizlerle gelecek.Bizlere hoca olmanın tadını iliklerimize kadar hissettirdiniz. Her zaman söylüyorum, biz hocaların yaşam iksiri siz öğrencilersiniz. Dört yıl boyunca acı, tatlı birçok anıyla dünyalarımızı doldurdunuz. Sizlerden çok şey öğrendik. Bu mutluluğu bizlere yaşattığınız için tüm hocalarım adına sizlere çok teşekkür ederim.Artık mezunumuz oldunuz, Kadir Has Üniversitesi hepimizin evi, bunu sakın unutmayın” dedi. Öğrenciler Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü mezunu, üniversite birincisi Rümeysa Sevim ile birlikte yemin ettikten sonra keplerini havaya attı. (FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)