(Görüntülü) İZÜ’de I. Uluslararası Vakıf Kurum Sempozyumu düzenlendi

İSTANBUL, () - İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi, Borsa İstanbul ve Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi işbirliği ile birlikte ‘Vakıf ve sürdürülebilir Kalkınma’ temasıyla I. Uluslararası Vakıf Kurum Sempozyumu’nu düzenledi. Sempozyumun açılış konuşmalarını Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şenol Duman, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Genç yaptı. “TÜRKİYE’NİN İSLAMİ FİNANS UYGULAMALARINA IŞIK TUTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ” İnsanı esas alan bir ekosistemin oluşturulabilmesi için bütün alanların birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şenol Duman, ”Bu sempozyum tarihten günümüze gelen bir bağın güçlenmesi bağlamında vakıf kurumunun tüm yönleriyle irdelenmesine imkan tanıyacaktır. Osmanlı döneminde büyük öneme sahip vakıflar, günümüz Batı dünyasında da büyük yer teşkil ediyorlar. Türkiye’nin bizim tarafımızdan baktığımızda İslami finans uygulamalarına da önemli ölçüde ışık tutacağını düşünüyoruz” dedi. “OSMANLI, VAKIF MEDENİYETLERİ İLE ÇOK İÇ İÇEYDİ” Osmanlı döneminde vakıfların fonksiyonlarını dinleyiciler ile paylaşan Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Genç, “Osmanlı, vakıf medeniyetleri ile çok iç içeydi. Osmanlı devleti 1300’de doğduğu zaman Anadolu’da aşağı yukarı 300 yıllık bir İslam geleneği ve çok köklü vakıf kültürü vardı. Osmanlılar buldukları vakıfları hiçbir şekilde reddetmeden, tereddüte düşmeden aynen muhafaza ettiler. Ve gittikleri bölgelerde vakıfları çok önemli bir kurum olarak sistemlerinin içinde itinayla korumaya devam ettiler” şeklinde konuştu. “VAKIFLAR ÜÇÜNCÜ ÖNEMLİ SEKTÖRDÜR” Medeniyetimizde vakıfların çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulur, “Deyim yerindeyse belki Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti birer vakıf medeniyetidir. Yani vakıf aslında özel ve kamu sektöründen sonra üçüncü sektördür. Bu vakıfların çoğu zaman bilindiğinin aksine, aslında toplumun sosyal, ekonomik, ilmi ve kültürel alanda gelişmesinde, özellikle bizim medeniyetimiz içerisinde çok hayati bir rolü vardır” dedi. Bu sempozyumu her yıl düzenlemeyi düşündüklerini dile getiren Prof. Dr. Bulut konuşmasına şöyle devam etti: “Osmanlı’daki tımar düzenine baktığınız zaman her aileye bir çiftlik veriliyor. O aile hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayabiliyor. Şehre baktığınızda ahilik düzeni ile bir kardeşlik sistemi var. Bütün insanlığı ya fıtratta ya dinde kardeş kabul ediyor. Ve herkesin bir meslek sahibi olmasını istiyor. Topluma ve ekonomiye katkı sağlamasını ön görüyor. Bütün bu sistemde vakıfların çok hayati bir rolü olduğunu görüyoruz. Biz de bu bin yıllık birikimi, yeni dünyadaki bütün toplumların, bu kalkınma anlayışının her yönünü ekonomiye katarak daha hızlı büyümesini ama bir yandan da bunun sürdürülebilir olmasını, çevreyle insanla barışık bir kalkınma ve büyüme modeli olması üzerinde duracağız. İki gün boyunca Malezya’dan Avrupa’ya kadar birçok ülkeden katılımcı ile burada tartışacağız” Bugün başlayan ve üç oturum ile devam eden sempozyum yarın da devam edecek.