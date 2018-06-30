Alper KORKMAZ – İstanbul – ÜNİVERSİTEYE girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak sınava girecek adaylar okullara alındı. Öğrenciler içeriye girerken aileleri ise okul önünde bekliyor.
(Görüntülü) İstanbul’da YKS heyecanı- 2
Alper KORKMAZ – İstanbul – ÜNİVERSİTEYE girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak sınava girecek adaylar okullara alındı. Öğrenciler...
30 Haziran 2018 Cumartesi 11:46
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