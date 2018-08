(Görüntülü) İşletme bölümü yapay zekayla birleşiyor

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi bugün başladı. Öğrencilerin sevecekleri, doğru bir meslek seçimi yapmaları gerektiğini söyleyen uzmanlar, tercih döneminde okulların ziyaret edilmesinin de önemini vurguluyor. İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Dr. Fatih Kiraz, tercih dönemlerinde okulların ziyaret edilmesinin ve bölümleri iyi analiz etmenin önemine değinerek, “İşletme bölümü hakkında çok yanlış bilinen şeyler oluyor. Biz de özel sektörden kopuk olmadan, iç içe bir program yönetiyoruz ve yapay zekayla işletme bölümünü birleştirme yolunda ilerliyoruz” dedi.





Toplumda ‘İşletmeci her işi yapar’ algısının bulunduğunu dile getiren Kiraz, “İşletme bölümü hakkında bazı şeyler yanlış biliniyor. ‘İşletmeci her işi yapar’ algısı var. Aslında durum böyle değil ‘İşletmeci her işi layıkıyla yapabilendir.’ Birçok kişi işletme bölümü kolayca bitirilebilir, herkes işletme okuyabilir diye düşünüyor. Böyle bir durum da söz konusu değil. İşletme okunması çok da kolay bir bölüm değil” diye konuştu.





“KARİYER İÇİN BİRÇOK YOL İZLENEBİLİR”





İşletme bölümünde okuyan öğrencilerin kendisine farklı yollar seçerek mezun olabildiğini dile getiren Dr. Fatih Kiraz, “Bölümü okuyan öğrenciler, kurumsal dünyaya katılabilir, çok iyi bir girişimci veya iyi bir akademisyen olabilirler. Bu üçünden birinde uzmanlaşacağı gibi, hepsinde de uzmanlaşabilir” dedi.





Öğrencilerin finans, muhasebe, pazarlama, yönetim ve organizasyon gibi derslerle karşılaşacaklarını söyleyen Kiraz, “Bunlar temel anlamda alınması gereken dersler ancak öğrenciler bunları yenilikçi bir şekilde ve uygulamalı olarak alacaklar. Bu derslere ek olarak yazılım, büyük veri gibi dersler de var. Çok fazla varsayım içeren, çalışması çok zor, gerçek hayatta çalışmayan varsayımlar, modeller görmek yerine o işin tarihini ve özünü biraz kavrayıp üzerine yenilikçi bir yaklaşımla ve uygulamacılar tarafından, piyasada bu işi yapan, yatırım yapan insanlar tarafından eğitilecekler” ifadelerini kullandı.





“YAPAY ZEKA KULLANIMINA ÖNEM VERİYORUZ”





Günümüzde yapay zeka ile işletmeyi kıyaslamak yerine birleştirme yolunda ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Fatih Kiraz, “Özellikle pazarlama alanında müşterilerle ilgili çok fazla veri toplanıyor. Müşterileri tanımak için hiç olmadığı kadar fazla bilgiye sahibiz ve o kadar fazla veriyi insan gözüyle incelemek çok zor ve zaman alacak şeyler. Tabi ki bir işin içerisinde insan tecrübesi olması gerekiyor, kodları yazanlar da insanlar ama artık bilgisayar desteği olmadan bazı çözümlere ulaşmak mümkün değil. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak pazarlama tekniğiyle ilgili çok efektif programlar, finansla ilgili çok önemli çalışmalar yapılabilir. Sizin yerinize hisse seçimi ya da yatırım aracı seçimi yapan robotlar var. Bunlarla ilgili şeyler daha da geliştirilerek katkı sağlanabilir. Yönetim organizasyonla ilgili olarak da içinde insan kaynaklarını da içeriyor. İnsan kaynakları seçimiyle, onların eğitimiyle, kariyer yollarını belirlemeyle ilgili yapay zeka çok faydalı işler yapabilir. İşletmenin sayabileceğimiz her türlü fonksiyonunda yapay zeka bir yardımcı olarak kullanılabilir” diye konuştu.





“YENİLİKÇİ SİSTEME UYGUN VE UYGULAMALI DERS VERİYORUZ”





Dr. Fatih Kiraz, işletme bölümünde bütün derslerin yenilikçi sisteme uygun ve uygulamalı olarak verildiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:





“Özel sektörden kopuk olmadan iç içe program yürütüyoruz. Esnek bir programla, öğrencinin nereye gitmek, ne yapmak, neye odaklanmak istediğiyle ilgileniyoruz. Öğrencilerimizi istedikleri yönde destekliyoruz. Girişimcilere destek sağladığımız kuluçka merkezimiz var, yatırım fikirlerini veya akla gelen, hayata geçirmek istedikleri hayallerini önce dinliyoruz ve sonrasında geliştirilmeye müsait olanları geliştirmeye devam ediyoruz. Kuluçka merkezinde bunları değerlendiriyoruz ve melek yatırımcılarla buluşmalarını sağlıyoruz. Melek yatırımcılar da iyi fikirleri fonluyorlar ve öğrencilerimizin hayalleri gerçek olabiliyor. Kurumsal dünya tarafından da bakarsak uygulamalı eğitimler çok önemli. Gerçekten özel sektörde çalışan insanlar oluyor. Dersler de teorik olduğu kadar uygulamalı olarak geçiyor. Öğrencilerimizin staj imkanı da çok fazla oluyor ve bir yeniliğimiz 7 dönem okuyup sekizinci dönem kariyerine odaklanabiliyor. Dolayısıyla öğrenciler bir adım önde olabiliyorlar. Tercih yapacak öğrenciler işletme hakkında yanlış bilinen şeyleri unutsunlar ve tekrar düşünsünler.Biz gerçek hayattaki ünlü kişileri, etkili insanları öğrencilere mentor olarak atıyoruz. Dolayısıyla her öğrencimizin çok tanınmış bir mentoru oluyor ve onla düzenli olarak buluşarak fikir alışverişi yapabiliyorlar. Bu hem öğrencilik hayatı boyunca, hem de öğrencilik hayatı bittikten sonra devam ediyor ve çok faydalı oluyor. Mentorler öğrencilerin fikirlerini dinleyerek gerçekten yol gösteriyor.”