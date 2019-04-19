(Görüntülü) İlham veren projeleriyle lösemili çocuklara umut oldular

Hande NAYMAN- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, ()-İZMİR Bilfen Liseleri öğrencileri tarafından, Genç Başarı Vakfı’nın her yıl düzenlediği 'GençBizz Projesi' kapsamında kurulan Bilfix şirketi, 'ücretli poşet' uygulamasının başlamasının ardından çevreci bez çanta ihtiyacına çözüm üreterek, lösemili çocuklara umut oldu. 20 öğrenciden oluşan şirket tarafından üretilen çevreci bez çantaların gelirleri, Ege Lösemili Çocuklar Derneği’ne bağışlanacak.





Genç Başarı Vakfı’nın her yıl düzenlediği 'GençBizz Projesi' yarışması kapsamında İzmir Bilfen Liseleri öğrencilerince kurulan Bilfix şirketi, basın toplantısıyla projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Toplantıya, Bilfen Okulları proje koordinatörleri, Ege Lösemili Çocuklar Derneği yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Proje ile bez çanta ihtiyacını karşılamak amacıyla katlanabilen ve çevreci bir tasarımla üretilen çantaları satışa sunan öğrenciler, aynı zamanda lösemili çocuklara da umut oluyor. Çevreyi korurken sosyal sorumluluk projeleriyle de akranlarına örnek olmayı amaçlayan proje kapsamında gençler, Ege Lösemili Çocuklar Derneği'ndeki çocuklar tarafından çizilen resimleri bez çantaların üzerine bastırarak, sosyal medyada ve çeşitli mecralarda satışa sunuyor. Gelişmiş bir şirketten farksız çalışan 10, 11 ve 12'inci sınıftan 20 öğrenci, elde ettiği gelirleri de Ege Lösemili Çocuklar Derneği'ne bağışlayarak, lösemili çocuklara destek olmayı amaçlıyor. Yarışma kapsamında yarı finale kalan öğrenciler, Haziran ayına kadar 2 bin çanta satışı yapmayı hedefliyor.





'TÜKETİCİ OLMAKTAN ÇIKIP, ÜRETİCİ OLDULAR'





Basın toplantısında konuşan İzmir Bilfen Liseleri Matematik öğretmeni ve Girişimcilik Kulübü öğretmeni Olcay Özel, "Okulumuzda çocuklarımızın her yönden gelişmelerine fırsat sunmaya çalıştığımız kulüplerimizden bazıları ile öğrencilerimiz tüketici olmaktan çıkıp, üretici olarak bir şirketle var olmaya çalışıyorlar. Bunları deneyerek, uygulayarak, yeri geldiğinde de yanılarak beceriyorlar ve iş hayatına dair kendilerine pek çok şey katıyorlar. Bilfix şirketi ile pazara ve lösemili hastalara sosyal fayda sağlayacak bir ürün çıkarmaya çalıştık" dedi.





ŞİRKET İÇİNDE STATÜ KAZANDILAR





Bilfen Liseleri 10. sınıf öğrencisi ve Bilfix Şirketi Genel Müdürü Lara Gezgin, "Biz İzmir Bilfen Liseleri öğrencileri olarak Genç Başarı Vakfı’na bağlı bir şirket kurduk. Genç Başarı Eğitim Vakfı, öğrencileri yani bizleri iş ortamına hazırlayan, bize girişimciliği öğreten ve kar gütmeyen bir kurumdur. 5 departman müdürü, bir genel müdür ve çalışanlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda, vizyon ve misyonlarımızı belirledik. Şirketimizi çeşitli sosyal ağlarda tanıttık. Bilfix pazarlama departmanı ürünümüzü nasıl pazara sunabileceğimizi planlarken, üretim ve finans departmanı da üretim işlerini yürütmeye başladılar. Genel müdür olarak ben, iş planlarını hazırlayıp süreci yönetmeye başladım. Mesajımız ise, toplumsal fayda yaratırken ürün ve çözümler geliştirmekti" diye konuştu.





Ücretli poşet konusundaki yasal düzenleme ile ilgili bilgi veren Bilfen Liseleri öğrencisi ve aynı zamanda şirketin üretim müdürü olan Yüce Arda Yavuz, "Çevre Kanunu'nda yapılan değişikliklerle 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin en az 25 kuruştan satılacağı açıklandı. İnsanların çevre bilinci olsa bile bez çanta kullanımı yaygınlaşmış değil. Biz kolay taşıma imkanı sunarak insanları bu alışkanlıktan kurtarmaya çalışıyoruz. Yeni yasanın kabul edilmesiyle birlikte insanlar kolay taşınabilir ve çevreci alternatiflere ihtiyaç duymaya başladılar. Bu noktada ücretli poşet uygulamasına geçilmiş olsa da, bir ailenin yıllık poşet ihtiyacı yaklaşık 290 TL. Aynı zamanda bu poşetler çevreye ciddi zararlar veriyor. Biz de bu doğrultuda bir ürün ortaya koymaya çalıştık. Bez çantalarımızın üzerinde, Ege Lösemili Çocuklar Derneği çocuklarının 'Nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz' sorusu üzerine çizdikleri resimler bulunuyor. Biz yapacağımız ürünün her kesime hitap etmesini amaçladık. Talepleri daha kolay alabilmek için sosyal medyayı kullandık. Bu amaçla çıktığımız yolda zincir mağazalar ile anlaşıp, insanları lösemi için duyarlı olmaya davet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.





Lösemili çocuklarla geçirdikleri zamanın değerli olduğuna dikkat çeken Bilfen Liseleri öğrencisi ve aynı zamanda şirketin finans müdürü Ayçe Işık Altın ise, "Biz bu çocuklarla zaman geçirdik, onların çizdiği resimler projemizin ilham kaynağı oldu. Biz projemizi yaparken aynı zamanda toplumu lösemi ile ilgili bilinçlendirmiş olduk. Biz bu proje ile kardeşlerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Bilfen okullarında sergilenmesi, öğrenciler ve ailelerinin ürünümüzden haberdar olabilmesi için aktif olarak sosyal medyayı kullanıyoruz. Biz okyanusta bir damlayken, bir dalga olmayı amaçlıyoruz" dedi.





Ege Lösemili Çocuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Yılmaz Karapınar da, "Bizim amacımız lösemili çocukların en iyi şartlarda tedavi görmelerini ve tedavi sürecinde yaşadıkları sorunların giderilmesinin sağlanmasıdır. Annenin bir süre dışarı çıkmasına fırsat yaratmaktan, sosyal yardımlaşmaya kadar birçok etkinliğimiz mevcut. Bilfen’in, aynı kampüs içerisinde yer alan çocuk hastaların bakıldığı bir hastanede tedavi görmekte olanlara gösterdikleri duyarlılık için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.





Yarışma şartları gereği haziran ayında feshedilecek olan şirket, haziran ayının ortasına kadar 3 bin çanta satışı yapmayı hedefliyor. Bilfen Liseleri, girişken, üretken ve iletişim becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.